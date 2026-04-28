SAKARYA (İGFA) - Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can ve Serdivan muhtarlarını ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 16 ilçenin tamamına eşit ve adil hizmet vurgusu yaparak, 'SGM'lerden, spor tesislerine, yüzme havuzlarından sosyal alanlara ve temalı parklara kadar şehrin tüm bölgelerinde somut adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şehrin inşası için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINA:

Alemdar, Sakarya'nın dört bir yanına eşit ve adil hizmet götürmek için büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek yürütülen projelerden bahsetti.

'Şehrin her noktasına, her ilçesine dokunuyoruz' ifadelerini kullanan Alemdar SGM'lerden spor tesislerine, yüzme havuzundan yeşil sosyal donatı alanlarına ve temalı parklara kadar şehrin dört bir yanında somut adımlar attıklarını ifade etti.

'KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK SİZLERE AÇIK'

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Alemdar, 'Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde her zaman insan var. Dolayısıyla sahadan gelen her bildirim bizim için çok önemli. Muhtarlarımız da vatandaşlarımızla aramızda en güçlü köprü görevini üstleniyor. İnşallah şehir kültürünü oluşturmak, kardeşlik hukukunu korumak ve geçmişin bize bıraktığı değerleri yaşatmak adına hep birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Kapımız her zaman açık sizlere açık, şehrimizin geleceğini hep birlikte kuracağız' diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞIR BİR SAKARYA:

Alemdar şöyle dedi: 'Şu anda 16 ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak çalışıyoruz. Eşit ve adil bir hizmet anlayışıyla her ilçemize dokunuyoruz. Sosyal gelişim merkezleri, spor tesisleri, yüzme havuzları, yeşil alanlar, temalı parklar, altyapı ve üstyapı çalışmaları başta olmak üzere her alanda somut adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Sakarya'yı Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şehir haline getirmek için gayretle çalışıyoruz' şeklinde konuştu.