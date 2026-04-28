İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) tarafından 2011 yılında kurulan Klasik Türk Sanat Müziği korosu Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre salonunda muhteşem bir konsere imza attı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Şef Mustafa Kırışman yönetimi ve Aşkım Özkan'ın sunumuyla gerçekleşen konsere ilgi yoğun oldu. İzmir Diş Hekimleri Odası üyesi diş hekimleri ve ailelerinin izleyici olarak katıldığı konser iki bölümden oluştu. Koronun gece boyunca seslendirdiği şarkılar dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Klasik TSM'nin hafızalara kazınan unutulmaz eserlerini seslendiren İzmir Diş Hekimleri Odası Türk Sanat Müziği Korosu dinleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Sergiledikleri başarılı performanstan ötürü koro ekibini tebrik eden İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Atinel, 'İzmir Diş Hekimleri Odası olarak sanatın gücüne inanıyoruz. Bu inançla bugün 13'üncü konserimizi düzenledik. Koroda görev alan tüm meslektaşlarımız her yıl çok güzel konserler gerçekleştirdi. Konserin düzenlenmesinde tüm emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Konser sonunda alkış tufanı yaşanan gecede İZDO yönetim kurulu üyeleri de sahneye çıkarak koroyu gösterdikleri başarılı performanstan ötürü kutladı; şef Mustafa Kırışman'a çiçek takdim etti.