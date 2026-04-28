Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Bandırma'nın Çınarlı Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan ve sürekli arızalara neden olan içme suyu hattının ilk etap yenileme çalışmalarını tamamladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), şehrin sürdürülebilir su yönetimine katkı sunan ve topluma değer katan hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların uluslararası standartlarda sağlıklı içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, Bandırma ilçesi Çınarlı Mahallesi Adalet Caddesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış, sık sık arızalanarak su kesintilerine neden olan içme suyu hattının 1. etap yenileme çalışmalarını tamamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın altyapıda başlattığı dönüşüm kapsamında 20 ilçede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

ASBESTLİ BORULAR YENİ HATLA DEĞİŞTİRİLDİ

BASKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini amacıyla, 1970'li yıllardan bu yana kullanılan ve kullanım ömrünü doldurmuş asbestli boruları yeni içme suyu şebeke hattı ile değiştirdi.

Yaklaşık 55 yıldır kullanılan hat, ekiplerin titiz çalışmalarıyla yenilenirken, hem insan sağlığı açısından risk oluşturan unsurlar ortadan kaldırıldı hem de sürekli arızalara bağlı su kayıplarının önüne geçildi.

'KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI SU SAĞLAYACAĞIZ'

Bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 'Bandırma ilçesi Çınarlı Mahallesi Adalet Caddesi'nde mevcut içme suyu hattının çok eski olması ve sık arızalar meydana getirmesi nedeniyle bölgede su kesintileri yaşanmaktaydı. 1. etap kapsamında yeni hat imalatını tamamladık. Bu çalışmalar sayesinde vatandaşlarımıza artık daha kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştıracağız. Bandırma genelinde altyapı çalışmalarımız etaplar halinde devam edecektir.' ifadelerini kullandı.