Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Evleri, yaş almış yurttaşlara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur Emekli Evleri'nden faydalanan emekliler, sosyal aktivitelerle keyifli anlar yaşıyorlar.

MERSİN (İGFA) - Sağlık konusunda bilgilendirme toplantılarının yanı sıra çeşitli aktivitelerin de yapıldığı Emekli Evleri, üyelerine yönelik olarak kent içerisinde geziler de organize ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Erdemli Emekli Evi üyesi yaş almış vatandaşlar için Tarsus Doğa Parkı'na ve Berdan Barajı mesire bölgesine gezi düzenlendi.

Büyükşehir toplu taşıma araçları ile transferleri yapılan 100 kişilik grup, Tarsus Doğa Parkı'nın eşsiz ortamında çeşitli hayvanları yakından görme şansı buldular. Parkın yemyeşil ortamında keyifli gezi yapan Erdemli Emekli Evi üyeleri, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler.

Doğa Parkı'nın ardından Berdan Barajı mesire alanına giden Erdemli Emekli Evi üyelerine burada yemek ikram edildi. Berdan Barajı'ndan gelen coşkun suların kenarında unutamayacakları anlar yaşayan Erdemli Emekli Evi üyeleri ardından çalınan müzikle doyasıya eğlenme şansı da yakaladılar.

Düzenlenen gezi sayesinde yaş almış yurttaşlar, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak doğayla buluşma fırsatı yakaladı.