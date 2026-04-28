Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 2019 yılında göreve gelmesiyle birlikte Ordu'da tarım ve hayvancılık alanında adeta yeni bir reform yaşandı. 34 bin 800 dekar alan üretime açıldı, çiftçilere tohum desteği sağlandı.

ORDU (İGFA) - Üretimi artırmayı, âtıl arazileri ekonomiye kazandırmayı ve çiftçinin maliyetlerini azaltmayı hedefleyen Başkan Güler, hayata geçirdiği projelerle tarım alanına yeni bir soluk kazandırdı.

34 BİN 800 DEKAR ÂTIL ARAZİ TARIMA KAZANDIRILDI

Başkan Güler'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun yıllar kullanılmayan âtıl araziler Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile yeniden hayat buldu.

7 yıllık süre zarfında 34 bin 800 dekar âtıl arazi tarıma kazandırıldı. Bu alanların üretime açılmasıyla birlikte hem bölge ekonomisine katkı sağlandı hem de çiftçilerin üretim alanları genişletildi.

Üreticinin her zaman yanında olan Başkan Güler, bu arazilere ekim yapılabilmesi için siyez buğdayı, buğday, arpa, yulaf, patates, nohut, yeşil mercimek, mısır, soya fasulyesi, karma yem bitkileri ve karabuğday gibi birçok ürünün tohumunu üreticilere destek olarak dağıtılmasını sağladı.

TARIM MAKİNELERİ PARKI ÜRETİCİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Başkan Güler, âtıl arazilerin daha kolay işlenmesi için geçtiğimiz yıllarda üreticilerin yüzünü güldürecek bir çalışmayı da hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 'Ordu İlinde Tarımsal Mekanizasyon Altyapısının Geliştirilmesi Projesi' doğrultusunda içerisinde toprak işleme makineleri, hasat ve harman makineleri ve ilaçlama makineleri olmak üzere toplam 28 adet makinenin bulunduğu Tarım Makineleri Parkı Kuruldu.

Çiftçiler, bu makineler sayesinde yüksek maliyetli ekipmanlara yatırım yapmadan üretim yapma imkânı buldu. Bu uygulama, özellikle aile tipi işletmelere büyük kolaylık sağladı.

ÜRETİCİLERİN GELİR SEVİYESİNİN ARTMASINA KATKI SAĞLANDI

Başkan Güler'in 'Üreten Ordu' hedefi doğrultusunda atılan bu adımlar, kentin tarımsal kalkınmasında önemli bir rol oynarken, kırsalda yaşayan vatandaşların da gelir seviyesinin artmasına katkı sundu.

Öte yandan tüm bu çalışmaları kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tarım alanında üreticilere ekonomik girdi sağlayacak projeleri içinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.