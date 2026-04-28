Başkent'te kırsal kalkınmayı destekleme çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçedeki 268 çiftçiye toplamda 624 bin 120 adet erkenci sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. ANFA Sera Beypazarı'nda yetiştirilen toplam 2 bin 972 kasa domates ve biber fidesi yüzde 50 hibeli olarak çiftçilere ulaştırıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla tarımsal destek programlarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında; ANFA Sera Beypazarı'nda yetiştirilen erkenci domates ve biber fideleri; Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Çubuk, Kalecik, Sincan ve Ayaş ilçelerinde çiftçilere ulaştırıldı.

ANKARALI YERLİ SEBZEYE DOYACAK

Üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, 'Normalde Ankara şartlarında Mayıs'ın 15'inden sonra fide dikimi gerçekleşir ama örtü altı yetiştiricilerine 1 ay öncesinden dağıtım yapıyoruz. Böyle olunca ürün 1 ay önceden pazara çıkmış oluyor. Hem üreticilerimiz kazanıyor hem de pazardan alışverişini yapan tüketicilerimiz kazançlı çıkıyor' dedi.