Marmarabirlik ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde üreticilere, 1 Temmuz 2026'da başlayacak B-Reçete sistemi ve modern tarım uygulamaları anlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da zeytin üreticilerine yönelik eğitim seferberliği hız kesmeden sürüyor. Marmarabirlik organizasyonunda ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen programlarda, ziraat mühendisleri üreticilere sahada doğrudan eğitim veriyor. Eğitimlerde; zeytin hastalık ve zararlılarıyla mücadele, gübreleme yöntemleri, hasat öncesi pestisit denetimleri ve doğru tarımsal uygulamalar detaylı şekilde ele alınıyor. Programın en önemli başlıklarından biri ise 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan B-Reçete sistemi oldu. Yeni sistemle birlikte tarım ilaçlarının kontrolsüz kullanımının önüne geçilmesi ve pestisit kalıntısının azaltılması hedefleniyor.

Orhangazi'de düzenlenen son eğitime; Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, İl Müdürü İbrahim Acar ile Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız ve çok sayıda üretici katıldı.

Yoğun ilgi gören eğitimde konuşan İl Müdürü Acar, Bursa'nın zeytincilikte dünya çapında bir marka olduğunu vurgulayarak bu değerin korunmasının önemine dikkat çekti. 2025 yılı verilerine göre Bursa genelinde 441 bin dekar alanda yaklaşık 12 milyon zeytin ağacından 140 bin tonun üzerinde üretim gerçekleştirildiğini belirten Acar, zeytinlik alan büyüklüğünde Mudanya'nın ilk sırada yer aldıığını, üretimde ise Orhangazi, Gemlik ve İznik öne çıktığını söyledi. Acar, kentte yaklaşık 30 bin üretici zeytin yetiştirirken, zeytinlikler Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı alanların yüzde 11'ini oluşturduğunu belirtti.

Acar, ayrıca Bursa'daki zeytin varlığının büyük bölümünü oluşturan Gemlik zeytini ise coğrafi işareti ve Avrupa Birliği tesciliyle uluslararası pazarda önemli bir değer taşıdığını kaydetti.

Yetkililer, B-Reçete sistemiyle birlikte hem verimin artacağını hem de kalıntısız ve güvenli üretimin yaygınlaşacağını belirterek üreticilere eğitimleri yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.