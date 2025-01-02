Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Adapazarı, Arifiye, Erenler, Sapanca ve Serdivan teşkilatlarının yeni yönetimlerini ağırladığı görüşmede “aile” vurgusu yaparak, “Her kademede çalışan kardeşlerimizle biz büyük bir aileyiz. 2025’i yatırım ve proje yılı ilan ettik. Kardeşlik hukukundan kopmadan, gayretle Sakarya’nın yarınlarına değer katmak için çalışacağız.” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Adapazarı, Arifiye, Erenler, Sapanca ve Serdivan ilçe teşkilatlarının yeni yönetimlerini makamında ağırladı.

Teşkilatları misafir etti

Başkan Alemdar, ilçe başkanlarına başarılar dileyerek görevine devam eden ve yeni seçilen tüm teşkilat mensuplarını tebrik etti.

Ziyaretlerde ayrıca Adapazarı Beediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu da yer aldı.

“Gayretle, kardeşlik içinde Sakarya için…”

Teşkilatların her zaman birlik ve beraberlik içerisinde samimiyetle çalışması gerektiğinin altını çizen Başkan Alemdar 2025’in yatırım ve proje yılı olacağını vurgulayarak, “Hep birlikte, gayretle, kardeşlik içinde Sakarya’nın yarınlarına değer katmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Kardeşlik hukukuyla çalışmaya devam edeceğiz”

Teşkilatların her zaman fedakârlık istediğine değinen Başkan Alemdar, “Teşkilatlarımız her zaman karşılıksız ve menfaatsiz çalışan dava erleridir. Bizler bu davaya hizmet için birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Teşkilatlarımızın başarısı bizim, bizim başarımız teşkilatlarımızın başarısıdır. Bir yenilenme, tazelenme süreci yaşadık. İnşallah 2025’te yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Kardeşlik hukukuyla, dava bilincinden ayrılmadan şehrimiz için hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“2025’i yatırım ve icraat yılı ilan ettik”

Alemdar sözlerini tamamlarken ‘aile’ kavramına atıfta bulunarak şöyle dedi: “Biz büyük bir aileyiz. Büyük iddialarımız, hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz var. Hep birlikte bu sorumluluğu taşımanın gereklerini yerine getirmek durumundayız. Hepinizin bildiği gibi siyaset doğası gereği fedakârlık işidir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Partimiz kurulduğundan bu yana teşkilatlarımızın, kadın ve gençlerimizin nasıl çalıştığını çok iyi biliyorum. Yaz kış demeden, sahada Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedeflerini, belediyelerimizin çalışmalarını vatandaşlarımıza aktardığınızı görüyorum. Biz iyi niyetle, gayretle çalışmaya devam ettiğimiz müddetçe Rabbim işlerimizi kolaylaştırır. Şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak 2025 yılını, bir yatırım, icraat yılı olarak ilan ettik. İnşallah 2025 şehrimizde nice projeleri hayata geçirdiğimiz bir yıl olacak.”