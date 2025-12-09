Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammet Ali Pulat, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurcan Akkurt, Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Sözer, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını ağırladı.

SAKARYA (İGFA) - Kaynarca'ya gerçekleştirilen hizmetler dolayısıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür eden AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammet Ali Pulat, 'Şehrimizin her köşesinde olduğu gibi Kaynarca ilçemizde de hizmet seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. En önemlisi de bu hizmetlerde ayrım yapılmıyor. Bizler de bu anlamda sizleri bugün ziyaret etmek istedik. Ben bu vesileyle ilçemize yapılan asfalt çalışmaları başta olmak üzere gerçekleştirilen tüm hizmetlerden dolayı ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum' dedi.

Ziyarette konuşan Başkan Alemdar, her kesime eşit ve kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, ilçelerde belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla ve muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Alemdar, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana hizmet üretmek için sahadayız. İlçemizde bugüne kadar 30 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması yaptık. Öte yandan 31 bin metrekare alan içerisinde, 402 seyirci kapasiteli, antrenman, soyunma odaları, teknik odalar ve sportif bölümlerin bulunacağı spor salonu hızla yükseliyor. Aziz Duran Parkı'nda da yenileme çalışmalarını başlattık, burayı yeniden ilçemizin nefes alan noktalarından biri haline getireceğiz. İnşallah hep birlikte, el ele vererek şehrimizi daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyacağız' diye konuştu.

Konuşmasında Kaynarca'da kurulacağı konuşulan Kimya OSB'yle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar, şehrin doğasına, çevresine, havasına zarar verecek her şeyin karşısında olduklarını aktararak, 'Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda çok netiz. Şehrimizin doğasına, çevresine zarar veren, vatandaşlarımızın yaşamını etkileyen hiçbir yapıya müsaade edemeyiz. Şehrimizin, ilçelerimizin, hemşehrilerimizin menfaatine olmayan bir çalışmanın yanında olmayacağız. OSB'lerde boş yerler varken yeni bir OSB'ye şehrimizin ihtiyacı yok.Bu konu da gündemimizde değil' ifadelerini