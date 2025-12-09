Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından 'Sıfırın İnşası: Riskten Fırsata' temasıyla düzenlenen zirve, kamu ve özel sektör temsilcilerini çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik için bir araya getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleşen zirvede, Türkiye'nin yeşil dönüşümü ve düşük karbonlu yapı sektörü için kritik konular masaya yatırıldı.

ÇEDBİK Başkanı Dr. Emre Ilıcalı, yeni yapılarda yüksek performans standartlarının uygulanması, mevcut binalarda yenileme programlarının hızlandırılması, enerji ve karbon performansının şeffaf raporlanması, finansman araçlarının yaygınlaştırılması ve veri ile teknik kapasitenin güçlendirilmesi gibi beş acil dönüşüm alanına dikkat çekti.

Zirvede 40'a yakın uzman, 'Riskten Fırsata: Ufukta Ne Var?', 'Gayrimenkulün Yeşil Vizyonu', 'İklim Finansmanında Riskler ve Fırsatlar', 'Sürdürülebilirlik için Akıllı Çözümler' ve 'Mimar Gözüyle Sürdürülebilirlik' oturumlarında görüşlerini paylaştı. Katılımcılar, sürdürülebilir şehirleşme, yeşil finansman modelleri, dijitalleşmiş akıllı çözümler ve mimari uygulamalar üzerinden Türkiye'nin çevresel ve ekonomik fırsatlarını tartıştı.

Zirveye bu yıl 450'ye yakın katılımcı ve 100'ün üzerinde kurum ve kuruluş katıldı. Panelistler, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, yeşil dönüşümün önündeki regülasyon, finansman ve veri eksikliklerinin hızla giderilmesi gerektiğini belirtti.