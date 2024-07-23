Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçeleri adım adım gezerek yatırım için ihtiyaçları tespit ediyor. Son olarak Arifiye’yi ziyaret eden Alemdar, ilçede yatırım konusunda gerekli adımların hızla atılacağını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü ziyareti sonrası Arifiye’yi ziyaret etti.

HIZLA AKSİYON ALINACAK

Sık sık teşkilat mensupları ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, Arifiye Belediyesi’nde ilçenin ihtiyaç ve taleplerini Karakullukçu’dan dinledi.

Taleplerin tek tek masaya yatırıldığı buluşmada Başkan Alemdar, Arifiye’nin potansiyeli ve Arifiyeli’nin hayallerini bildiklerini ifade ederek bölgenin gelişmesi hedefiyle yeni yol yapımları, cadde genişletme projeleri konusunda hızla aksiyon alacaklarını dile getirdi.

“ALLAH BİRLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN”

AK Parti Arifiye İlçe Başkanlığı ve MHP Arifiye İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Alemdar’ı, İlçe Başkanları Veysel Ünlü ile İbrahim Sert karşıladı.

Teşkilat mensuplarına seçim sürecinde gösterdikleri gayret ve samimiyet için teşekkür eden Alemdar, “Cumhur İttifakı çatısı altında hizmet eden her bir teşkilat mensubuna teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin” dedi.

“İMKANLARI DOĞRU KULLANACAĞIZ”

Arifiyeli’lerin ilçeyle ilgili hayallerini bildiğini belirten Başkan Yusuf Alemdar, “Arifiye’nin dününü ve bugününü biliyorum. Hemşehrilerimin hayallerini biliyorum. Arifiye sanayisiyle, tarımıyla her geçen gün kat ve kat büyüyen bir ilçemiz. Arifiye ulaşım ağında geçiş güzergâhında yer alması ve Sapanca Gölü ile Sakarya Nehri’ne kıyısı olması itibariyle turizm alanında da sürekli ivme kazanan bir ilçe. Biz de elimizdeki imkanları doğru kullanarak ilçemizin ve şehrimizin gelişmesine olanak sağlayacağız” dedi.

ULAŞIM AĞI GÜÇLENDİRİLECEK

Başkan Alemdar ayrıca, “Arifiye’nin ihtiyaç ve taleplerini Başkanımız İsmail Karakullukçu’dan dinledik, istişare ettik. İlçemiz için en hayırlı ne ise onu ortak akılla üretmeye çalışacağız. Bu hususta özellikle ulaşım konusunda yeni yol yapımları ve cadde yenilemeleri gibi önemli hususlarda çalışmalarımızı hızla başlatacağız. Arifiye’nin ulaşım ağının genişlemesi demek şehrinde ulaşım ağını güçlendirmektir” diye konuştu.

KARAKULLUKÇU’DAN ALEMDAR’A DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’ın ilçemizi ziyaret etmesi bizleri memnun etti. Sayın Başkanımıza ilçemizi tanıtıp, çalışmalarımız ve ilçenin sorunlarını içeren bir sunum yaptık. Kendisi taleplerimizle ilgili çalışmaların derhal başlatılacağını belirtti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik, beraberlik ve uyum içerisinde ilçemize ve şehrimize en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Başkanıma her konuda verdiği destekten dolayı Arifiye adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar, teşkilat ve belediye ziyaretlerinden sonra Arifiyeli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.