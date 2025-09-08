Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen sınavlarda dereceye giren öğrencilere bisiklet, kulaklık ve kırtasiye çeki hediye etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediği deneme sınavlarında başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde yıl boyunca gerçekleştirilen deneme sınavlarının ortalamaları dikkate alınarak, sınıf bazında en başarılı öğrenciler belirlendi. Sınavlara TYT-AYT grubundan (10,11 ve 12. Sınıflar) 330 öğrenci, ortaöğretim grubundan (4,5,6,7 ve 8. sınıflar) ise 635 öğrenci katılım sağladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Birincilere bisiklet, ikincilere kulaklık, üçüncülere ise kırtasiye hediye çeki olmak üzere toplam 30 öğrenciye hediyeleri takdim edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu ödüllerin öğrencilerin azmini artırmak, başarıya olan inançlarını güçlendirmek ve eğitim yolculuklarında onlara moral sağlamak amacıyla hazırlandığını ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeyi sürdürüyor.