Başakşehir Belediyesi, lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik yeni nesil eğitim desteği sunan 'Hoca Cepte' projesini hayata geçirdi. Başakşehirli mobil uygulaması üzerinden erişilebilen proje; soru çözümü, konu anlatımı ve eğitim koçluğu olmak üzere üç ayrı destek modeliyle öğrencilerin LGS ve YKS'ye hazırlık sürecine katkı sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Başakşehir Belediyesi, eğitimin şehri Başakşehir'de gençlerin sınav maratonunu daha verimli ve güçlü bir şekilde sürdürebilmesi için dijital destek projelerine bir yenisini daha ekledi. Başakşehirli mobil uygulaması üzerinden erişilebilen Hoca Cepte, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu akademik desteği tek bir platformda buluşturuyor.

Üç aşamalı eğitim desteği

Hoca Cepte, üç ayaktan oluşan bütüncül bir eğitim projesi olarak tasarlandı. Projenin ilk ayağını oluşturan 'Hoca Cepte' modülünde öğrenciler, çözemedikleri soruların fotoğrafını sisteme yükleyerek branş öğretmenlerinden açıklamalı çözüm desteği alabiliyor. Böylece yalnızca doğru cevaba değil, doğru yönteme ve soru çözüm stratejisine de ulaşabiliyor.

Projenin ikinci ayağı olan 'Konu Cepte' ile öğrenciler, YKS'de en çok zorlandıkları başlıklara yönelik yoğunlaştırılmış konu kamplarına katılabiliyor. Paragraf sorularından problemlere, limit-türev-integralden analitik geometriye, modern fizikten kimyada denge ve asit-baz konularına, biyolojide sistemler arası ilişkilere ve edebiyatta dönem-tür eşleştirmelerine kadar birçok başlık, hedefe yönelik içeriklerle ele alınıyor.

Üçüncü aşama olan Koça Sor bölümünde ise öğrenciler; hedef belirleme, ders-deneme dengesi kurma, net artırma stratejisi geliştirme ve haftalık çalışma planı oluşturma gibi konularda rehberlik desteği alıyor. Böylece sınava hazırlık süreci yalnızca akademik değil, planlama ve motivasyon yönünden de desteklenmiş oluyor.

Kısa sürede yoğun ilgi gördü

Henüz bu yıl hayata geçirilen projeye şu ana kadar 1500'e yakın öğrenci dâhil oldu. Sistem üzerinden yöneltilen 2500'e yakın soru, uzman eğitimciler tarafından yanıtlandı. Ortalama yanıt süresinin 30 dakika civarında olduğu projede, 28 eğitmen aktif olarak görev yapıyor.

Öğrenciler; evde, kütüphanede ya da yolda, ihtiyaç duydukları anda sisteme bağlanarak soru çözümü, konu desteği ve koçluk hizmetinden yararlanabiliyor. Bu yönüyle Hoca Cepte, sınava hazırlık sürecini zamandan ve mekândan bağımsız hâle getiren önemli bir eğitim desteği sunuyor.

'Gençlerimizin her anında yanındayız'

Konuyla ilgili açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlerin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olduklarını belirterek, 'Eğitimin şehri Başakşehir'de gençlerimizin her anında yanındayız.' dedi.

Başakşehir Belediyesi, Hoca Cepte projesiyle öğrencilerin sınava hazırlanırken yaşadığı soru çözme, konu tamamlama ve planlama sorunlarına tek merkezden çözüm sunmayı hedefliyor. Projenin, önümüzdeki süreçte daha fazla öğrenciye ulaşarak LGS ve YKS hazırlığında önemli bir destek modeli hâline gelmesi bekleniyor.