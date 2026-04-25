Gençlerin kültürel birikimlerini artırmayı amaçlayan proje çerçevesinde etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı eseri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Programda öğrenciler, eser hakkında görüşlerini paylaşarak müzakere gerçekleştirdi.

ÇORUM (İGFA) - Programa, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, dernek yöneticileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çorum'da 'Medeniyet Okumaları Projesi' kapsamında lise öğrencileri edebiyatla buluşmaya devam ediyor. Çorum Belediyesi, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi iş birliğinde düzenlenen program, Atatürk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

