Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılında başlattığı istilacı bir tür olan balon balığı avcılığı desteklemeleri kapsamında 373 bin 494 balon balığının avlanmasını sağladı. Bugüne kadar 28 milyon 12 bin 50 balon balığının ekosisteme girişi engellendi.ANKARA (İGFA) - 2020 yılında başlatılan ve 2021-2024 yılları arasında da devam eden balon balığı avcılığı desteklemesiyle ilk kez aynı anda hem sucul biyoçeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi sağlanıyor.

Destekleme ile yabancı istilacı bir tür olan balon balığı üzerinde av baskısı oluşturulup stoka katılım oranı azaltılarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir/rasyonel kullanımı ve balon balığının balıkçıların av araçlarına verdiği zararın azaltılması amaçlanıyor.

İstilacı olan bu balığın stoka katılım oranını düşürmek ve üzerindeki av baskısının devam etmesi için 2025-2026 yıllarında da balon balığı avlayan balıkçılara, kuyruk adedi başına doğrudan desteklemede bulunacaklarını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Daha büyük tehlike arz eden ve daha sık rastlanan benekli balon balığında (Lagocephalus sceleratus) destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 TL'den 25 TL'ye, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 TL'den 10 TL'ye çıkarmıştık." dedi.

Bakan Yumaklı, desteklemenin başladığı tarihten itibaren toplam 373 bin 494 adet balon balığının yakalandığını ifade ederek avlanan balon balıkları sayesinde yaklaşık 28 milyon 12 bin 50 adet yeni bireyin ekosisteme girişinin engellendiğinin altını çizdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre 2024 yılında da 14 milyon 214 bin yeni bireyin ekosisteme girişinin engellendiği bilgisini veren Bakan Yumaklı, Balon Balığı Avcılığının Desteklenme Tebliği ile ayrıca balon balıklarının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması yönünde düzenlemeler yapıldığını anımsattı.