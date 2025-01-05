Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj için önlem alma zamanı gelmedi mi" diye sordu.BALIKESİR (İGFA) - Yakın zzamanda yeniden ortaya çıkan müsilajla ilgili aylar öncesinden uyarılarda bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajdan zarar görecek sektörler için sigorta sisteminin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Müsilaj için önlem alma zamanı gelmedi mi" diye soran Prof. Dr. Sarı, yeni yıl öncesinde toplanan Bilim Kurulu'nun değerlendirmelerine dikkati çekti.

"ARTIK İŞ UYGULAYICILARDADIR"

Alınması gereken tedbirlerin bilim insanlarınca yeniden vurgulandığını belirten Prof. Dr. Sarı, "Yani bilim rehberliğini yapmış, söyleyeceğini söylemiştir. Artık iş, uygulayıcılardadır. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere, özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına, bireysel olarak her bir vatandaşa kadar müsilaja karşı birlikte önlem almak hepimizin sorumluluğu ve görevidir.İşbirliği yapılmadığı sürece bu felaketten kurtulma şansımız yoktur" diye konuştu.

Marmara Denizi’nin kirlilik yükünü azaltmak için acilen sanayi kuruluşlarının atık deşarjı akarsuların debisine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Sarı, "Akarsuların zehir kanalına dönüşmesine neden olan sanayi atıkları denetimle engellenmeli, çalışmayan atık arıtma tesisleri çalışır hale getirilmeli, denize çamur dökülmesi önlenmeli, ulusal düzeyde vatandaşların denize yardım etmesini sağlayacak kampanyalar başlatılmalı, Marmara Denizi balıkçılığı müsilaj dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli ve müsilajdan zarar görecek sektörler için acilen bir sigorta sistemleri geliştirilmelidir" dedi.

https://youtu.be/tl6kMCCy5a4