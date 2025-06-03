Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından düzenlenen “Stres Yönetimi” konulu söyleşide, Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu stresle başa çıkma yollarını anlattı.BURSA (İGFA) - BALKANTÜRK Evi’nde gerçekleştirilen etkinlik, çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdi.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yeni bir başkan olarak görevime taze bir enerjiyle başlamışken, bu yeni döneme değerli isimlerle adım atmak istedim. Bu vesileyle aramızda çok kıymetli bir dostumuz olan Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu’nu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hocamız gerçekten çok geniş bir bilgi yelpazesine sahip. Nasıl ki sanatçıların repertuvarı olur, hocamızın da bilgi repertuvarı bir o kadar zengin. Biz bir iş insanları derneği olarak, üyelerimize her anlamda fayda sağlayacak konulara önem veriyoruz. Hocamızın bu konuda vereceği eğitim, üyelerimize iş ve özel hayatlarında büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

“SIFIR STRES MÜMKÜN DEĞİL, AMA YÖNETİLEBİLİR”

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu, stresin tamamen ortadan kaldırılamayacağını ancak kontrol altına alınabileceğini belirtti. Türkiye’de stres seviyelerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Sabuncuoğlu, bu durumun ekonomik ve toplumsal koşullarla yakından ilişkili olduğunu ifade etti. Özellikle A tipi kişiliklerin strese daha yatkın olduğunu belirten Sabuncuoğlu, “Kişilik tipine uygun yaşam biçimi geliştirmek oldukça önemli. Doğayla temas etmenin stres üzerindeki olumlu etkileri de zaten bilinen bir şey. Toprakla temas, deniz kenarında yürüyüş ve oksijen alımını artıran aktivitelerin stres azaltmada etkili olduğunu da söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

”EMPATİ KURMAK RAHATLATIR”

Ev ortamında da uygulanabilecek pratik öneriler sunan Sabuncuoğlu, yüzü ve elleri soğuk suyla yıkamanın, kas gevşemesi, zihinsel görselleştirme, derin nefes alma ve sakinleşme egzersizlerinin faydalı olduğunu söyledi. Ayrıca öfke anlarında empati kurmak, sevilen müzikleri dinlemek ve duyguları ifade etmenin rahatlatıcı etkileri olduğunu paylaştı.

“SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR EDİNİN”

Söyleşide, hayalleri gerçekçi tutmanın, zaman yönetiminin, hoşgörünün ve pozitif düşüncenin stresle başa çıkmada kritik rol oynadığına dikkat çeken Sabuncuoğlu Yunus Emre’nin “Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü” sözüyle hoşgörünün önemine vurgu yaptı.

Son olarak sosyal ilişkilerin, tatil yapmanın, sevdiklerimizle zaman geçirmenin ve kahkaha atmanın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine değinen Prof. Dr. Sabuncuoğlu, doğayla iç içe bir yaşam, sağlıklı alışkanlıklar ve olumlu düşünceyle stresin yönetilebileceğini ve yaşam kalitesinin artırılabileceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.