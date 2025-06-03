Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının Kurban Bayramı dolayısıyla erken yatırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşa toplam 6 milyar 300 milyon lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemesi yapıldığını duyurdu.

Ödemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısında verdiği müjde doğrultusunda öne çekildi.

“3 milyar 506 milyon lira yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” diyen Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata katılımını ve bağımsız yaşamalarını desteklemek için eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda kapsamlı sosyal yardım programları yürüttüklerini anımsatarak, “Bayram öncesi ödemeleri erkene çekerek vatandaşlarımızın yanında olduk. Ödemeler tüm hak sahiplerine hayırlı olsun” diye konuştu.