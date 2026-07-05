Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Damla Özbay ve Azranur Sancaklı, Slovenya'da gerçekleştirilen U18 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda başarılarıyla Bursa'ya kürsü gururu yaşattı.

BURSA (İGFA) - Novo Mesto kentinde düzenlenen şampiyonada Damla Özbay çekiç atmada, Azranur Sancaklı ise 4x100 metre bayrak yarışında Balkan ikincisi olmayı başardı.

Şampiyonada çekiç atma madalya mücadelesi veren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Damla Özbay, 57.89 metrelik derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Azranur Sancaklı ise 4x100 metre bayrak yarışında diğer milli sporcular Sude Naz Bayar, Nisanur Özdoğan ve İrem Yıldırımlar ile birlikte 46.60'lık derece elde etti ve Balkan ikincisi oldu.

Söz konusu sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları Balkan Şampiyonası'nı 2 madalyayla tamamladı.