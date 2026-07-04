Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Eskişehir'de düzenlenen U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Farklı branşlarda mücadele eden genç atletler, sergiledikleri üstün performansla Bursa'yı gururlandırdı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Şampiyona boyunca Osmangazili atletler, disiplinli çalışmaları ve başarılı performanslarıyla organizasyona damga vurdu. Pist ve atmalar branşlarında kazanılan madalyalar, kulübün atletizmdeki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

200 metre yarışında Oğuzhan Cengiz, 23.68'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu olurken, gülle atmada Talha Özen 17.80 metrelik atışıyla altın madalya kazandı. Disk atmada mücadele eden İlker Çağan Akbaba ise 44.50 metrelik derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıktı. Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı, kazandığı iki altın ve bir gümüş madalyayla geleceğe umut verirken, organizasyonda öne çıkan kulüpler arasında yer aldı.