Old Spice, Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzaladığı sponsorluk anlaşması kapsamında Erkek Milli Takımlar Resmi Sponsoru oldu. Erkek bakım kategorisinin öne çıkan markalarından Old Spice, bu iş birliğiyle basketbolun yüksek temposuna, milli takım heyecanına ve tribün coşkusuna eşlik edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Old Spice, Türkiye Basketbol Federasyonu ile hayata geçirdiği sponsorluk anlaşması kapsamında Erkek Milli Takımlar Resmi Sponsoru oldu. Bu anlaşmayla Türk basketbolunun gelişimine destek veren iş ortakları arasına katılan marka, Erkek Milli Takımlarımızın yanında yer alırken; spor, hareket ve yüksek enerjiyle kurduğu bağı basketbolun dinamik dünyasına taşıyacak.

Erkek bakımında ferahlık, kalıcı koku ve özgüven odağıyla öne çıkan Old Spice; deodorant ve duş jelleriyle gün boyu ferah, enerjik ve hazır hissetmek isteyen erkeklerin yanında yer alıyor. 7/24 ferahlık ve parfüm kalitesinde koku vaadini sporun yüksek enerjili atmosferiyle buluşturan bu yaklaşım; maç boyunca artan enerji, kritik anlarda yükselen heyecan ve eller havada kutlanan her sayıyla doğal bir bağ kuruyor.

Günlük yaşamın yanı sıra spor ve aktif yaşam alanlarında erkeklerin kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik ürün yelpazesiyle öne çıkan Old Spice, Ay-Yıldızlılarımıza verdiği destekle erkek milli takımlarımızın heyecanına ortak olurken; Türkiye'de milli takım ruhuyla özdeşleşen birlik, mücadele ve gurur duygusunu da enerjik ve özgüvenli marka dünyasıyla buluşturacak.