Artvinspor Kulübü, yeniden oluşturulması planlanan Türkiye Kadınlar 2. Ligi kadın voleybol takımı için destek ve sponsorluk çalışmaları kapsamında Bursa'da Artvinli iş insanları Kamil ve Filiz Şatır'ı ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvinspor Kulübü, yeniden oluşturulması planlanan Türkiye Kadınlar 2. Ligi kadın voleybol takımı için destek ve sponsorluk çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda kulüp yönetimi, Bursa'da faaliyet gösteren Artvinli iş insanlarını ziyaret ederek hem yeni sezon hedeflerini paylaştı hem de kulübe sağlanabilecek katkılar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bu kapsamda Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Özlem Sarayoğlu ve antrenör Yusuf Arslaner Bursa'da yaşayan Artvinli iş insanları Kamil Şatır ile Filiz Şatır'ı ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, yeniden oluşturulması planlanan Türkiye Kadınlar 2. Ligi kadın voleybol takımının hedefleri, kulübün projeleri ve sponsorluk çalışmaları ele alındı.

Artvin Merkez'e bağlı Erenler (İrsa) köyü nüfusuna kayıtlı olan emekli başpolis Kamil Şatır, 29 yıl Emniyet Teşkilatı'nda görev yaptıktan sonra 2023 yılında emekliye ayrıldı.

Şatır, eşi Filiz Şatır ile birlikte Bursa'da Alkan Sigorta ve Temizlik Hizmetleri şirketi bünyesinde sigortacılık ile dış cephe ve inşaat sonrası temizlik alanlarında faaliyet gösteriyor.

Bursa'daki Artvinlilerin sosyal hayatında da aktif görevler üstlenen Kamil Şatır, Artvinspor'un Bursa Temsilciliği, Artvin Vakfı Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Nilüfer Artvinliler Derneği Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Ayrıca Bursa'da üniversite eğitimi gören Artvinli öğrencilere burs desteği sağlanmasına yönelik çalışmalarda yer alırken, gençlerin spora yönlendirilmesi için de çeşitli destekler veriyor.

Ziyaretin sonunda Artvinspor Kulübü tarafından Kamil ve Filiz Şatır'a isimlerinin yer aldığı Artvinspor forması takdim edildi.

Görüşme, kulübe verilebilecek destekler ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine yapılan değerlendirmelerle sona erdi.