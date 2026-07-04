Doğubayazıt'ta İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde başlatılan yaz spor kursları, belediye ve kulüp destekli programlarla yüzlerce çocuğu sporla buluşturdu.

AĞRI (İGFA) - Doğubayazıt'ta yaz spor kursları coşkulu bir törenle başladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program kapsamında Doğubayazıt Belediyesi Yaz Spor Kursu, Fenerbahçe Yaz Spor Kursu, Galatasaray Yaz Spor Kursu ve Göztepe Yaz Spor Kursu da yeni dönem çalışmalarına start verdi. Yoğun katılımın olduğu açılışta çocuklar ve aileler büyük heyecan yaşarken, yaklaşık 3 ay sürecek kurslarda yüzlerce çocuk ve genç farklı branşlarda uzman antrenörler eşliğinde eğitim alma imkânı bulacak. Programla birlikte hem çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi hem de Doğubayazıt'ta spor altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

YAZ BOYUNCA HEM EĞİTİM HEM ALTYAPI DESTEĞİ SAĞLANACAK

Yaz boyunca devam edecek antrenmanlarla çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunulması ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi için önemli bir altyapı oluşturulması amaçlanıyor. Kursların sonunda yetenekli sporcuların kulüplere kazandırılması, Doğubayazıt'ı bölgesel ve ulusal organizasyonlarda başarıyla temsil edecek yeni isimlerin yetiştirilmesi de hedefler arasında yer alıyor. Açılış programında konuşan Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Konyar Şimşek, çocukların yaz tatilini sporla değerlendirmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, 'Spor disiplin, kardeşlik, dostluk ve sağlıklı yaşamın temelidir. Yaz spor kurslarımız sayesinde çocuklarımız hem yeni arkadaşlıklar kuracak hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacaktır. Amacımız sadece başarılı sporcular yetiştirmek değil, aynı zamanda ahlaklı, özgüvenli ve topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. Sporun her alanında çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu organizasyona katkı sunan tüm kurumlarımıza, antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum.' dedi.

Doğubayazıt'ta spora yapılan yatırımlar ve gençlere sunulan imkânların her geçen gün daha da güçlendiği görülürken, yaz spor kursları da ilçenin spor kimliğini pekiştiren önemli adımlardan biri olarak öne çıktı. Açılışta ortaya çıkan yoğun ilgi, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, kursların geleceğin şampiyonlarına umut olması bekleniyor.