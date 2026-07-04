Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan kentte ilk kez düzenlenecek Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN), 10 ülkeden 550 sporcunun katılımıyla bugün başlıyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Ultra Trail Genel Koordinatörü Metehan Yıldız ve Safranbolu Ultra Trail Yarış Direktörü Utkuer Yaşar, SAFRUN öncesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

KARABÜK (İGFA) - Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan kentte ilk kez düzenlenecek Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN), 10 ülkeden 550 sporcunun katılımıyla bugün başlıyor. 'Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk' sloganıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilecek SAFRUN'da 6K, 13K, 19K ve 48,5K olmak üzere dört farklı etapta yarışacak sporcular, tarih ve doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN) öncesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Ultra Trail Genel Koordinatörü Metehan Yıldız, Safranbolu Ultra Trail Yarış Direktörü Utkuer Yaşar, basın mensupları ve davetliler katıldı.

10 ÜLKEDEN 550 SPORCU KATILACAK

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da iki gün sürecek SAFRUN'da Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Japonya, Filipinler, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Mısır'dan toplam 550 sporcu mücadele edecek.

Team Kronos ile Lafe Safranbolu The Luxury Spa & Fitness iş birliğinde gerçekleştirilecek Safranbolu Ultra Trail, LC Waikiki ana sponsorluğunda; Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Safranbolu Belediyesi'nin destekleriyle, Arzum, İmren Lokumları, Safranbolu Kahve Müzesi, Hilton Garden Inn Safranbolu, Safran Park AVM ve Zalifre Otel'in co-sponsorluğunda, Şeker'a Marketler Grubu'nun da gıda sponsorluğunda düzenlenecek.

İLK START YARIN

Safranbolu Ultra Trail'de ilk start 48,5K Zalifre Ultra parkurunda verildi. Ardından 13K Perohi ve 19K İncekaya yarışları başladı.

Tüm parkurların startı ve finişi, Safranbolu Tarihi Çarşı'da kurulacak yarış merkezinden gerçekleştirilecek. Sporcular, tarihi kent merkezinden başlayarak Tokatlı Kanyonu, orman yolları, köyler ve patika rotalarını geçtikten sonra yeniden aynı noktada finişe ulaşacak.

BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE: ORGANİZASYONUN GELENEKSEL HALE GELMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 'Bu sene ilkini gerçekleştireceğimiz SAFRUN için çok mutlu ve heyecanlıyız. Safranbolu ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Safran festivalimizin de uluslararası alana taşınması için çalışmalar başlattık. Safranbolu'nda turizmin 12 aya yayılmasını istiyoruz. SAFRUN'ı da çok önemsiyoruz. Yaptığımız etkinliklerin de bizim hedef kitlemizdeki katılımcılar olduğunu düşünüyoruz. Safranbolu ekonomisine de çok ciddi katkılar olacak. LCW başta olmak üzere emeği geçen kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halkımızı pazar günü gerçekleştirilecek 6K'lık parkura da davet ediyorum. Safranbolu'nun tüm güzelliklerinin görülebileceği bir koşu düzenlenmiş olacak. Organizasyonun geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum. Osmanlı sivil mimari örneklerini birçok yerde görme imkanınız mümkün ama burada kent ölçeğinde korunmuştur. Dünyada bizim gibi 20, Türkiye'de ise tek olarak yer alıyoruz' dedi.

METEHAN YILDIZ: SAFRANBOLU SPOR TURİZMİ KONUSUNDA ÇOK CİDDİ ATILIM İÇERİSİNDE

Safranbolu Ultra Trail Genel Koordinatörü Metehan Yıldız, 'Safranbolu'muza böyle bir organizasyon kazandırdığımız için mutluyuz. Bütün kurumlarla çok ciddi bir hazırlık yaptık. Safranbolu spor turizmi konusunda çok ciddi atılım içerisinde. Çok uzun zaman bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz' diye konuştu.

UTKUER YAŞAR: 10 ÜLKEDEN 550 KATILIMCIMIZ YER ALACAK

Safranbolu Ultra Trail Yarış Direktörü Utkuer Yaşar, '20 yıldır Türkiye'nin her yerinde bu tip organizasyonlara imza atıyoruz. Son 5 yıldır Safranbolu'ya ilgimiz yüksekti. 10 ülkeden 550 katılımcı yer alacak. Katılımcı sayısını bu sene sınırlamak zorunda kaldık ki ilerleyen yıllarda daha çok katılımcı ile devam edebilelim. 6K, 13K, 19K ve 48,5K'lık birbirinden güzel tarihle iç içe parkurlarımız var. Belediyemizin destekleriyle çok güzel iki gün geçireceğiz. Jandarmamız ve Emniyetimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Birçok noktada sporcularımızın güvenliği için gereken tedbirleri aldılar. Organizasyonda desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.



