Dünyanın en prestijli yol bisikleti organizasyonlarından Tour de France'ın amatör sporculara yönelik resmi yarış serisi L'Étape by Tour de France'ın Türkiye etabında mücadele eden Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Kürkcü Akgönül, kadınlar genel klasmanında ikinci olarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

İZMİR (İGFA) - Dünyanın en büyük yol bisikleti yarışlarından biri olan Tour de France'ın amatör sporcular için düzenlenen resmi organizasyonu L'Étape by Tour de France'ın Türkiye ayağı, 7 Haziran'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi. Tour de France organizasyonu, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muğla Valiliği ve Marmaris Belediyesinin destekleriyle düzenlenen uluslararası yarış, farklı ülkelerden sporcuları aynı parkurda buluşturdu.

Yaklaşık 500 sporcunun katılım sağladığı organizasyonda kadın ve erkek sporcular; 1889 metre tırmanış içeren 97 kilometrelik uzun parkur ile 800 metre tırmanışa sahip 66 kilometrelik kısa parkurda kıyasıya mücadele etti. Dik rampaları, teknik virajları ve değişken hava koşullarıyla öne çıkan Marmaris parkuru, sporcuların dayanıklılığını ve performansını üst düzeyde sınadı.

ZORLU PARKURDA ÖNEMLİ BAŞARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, eski milli bisikletçi ve olimpiyat sporcusu Doç. Dr. Esra Kürkcü Akgönül, organizasyonun en zorlu kategorilerinden biri olan 97 kilometrelik uzun parkurda mücadele etti.

Teknik açıdan yüksek beceri ve dayanıklılık gerektiren parkuru 3 saat 51 dakikada tamamlayan Akgönül, yarış boyunca sergilediği istikrarlı performansla kadınlar genel klasmanında ikinci sırada yer aldı. Zorlu hava şartları ve yüksek tırmanış içeren rotada elde edilen derece, organizasyonun dikkat çeken başarıları arasında yer aldı.

AKADEMİK BAŞARI İLE SPORCULUK KARİYERİNİ BİR ARADA SÜRDÜRÜYOR

Akademik çalışmalarını aktif sporculuk kariyeriyle birlikte sürdüren Doç. Dr. Esra Kürkcü Akgönül, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Disiplinli antrenman programı ve bilimsel yaklaşımla yürüttüğü hazırlık sürecinin karşılığını uluslararası bir organizasyonda kürsüye çıkarak alan Akgönül, elde ettiği başarıyla Dokuz Eylül Üniversitesinin spor alanındaki nitelikli insan kaynağını ve akademik birikimini de uluslararası platformda temsil etti.

Kadınlar genel klasmanında elde ettiği ikincilik derecesiyle önemli bir başarıya imza atan Akgönül, Türk kadın bisikletinin uluslararası arenadaki yükselişine katkı sunarken, akademisyen kimliğiyle de genç sporcular için örnek olmaya devam ediyor.