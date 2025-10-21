Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Vatandaşların talebi üzerine Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi'ndeki bozuk yollarda yama çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ardından köy içi de dâhil olmak üzere yolları sathi kaplama ve sıcak asfaltla buluşturuyor.

Kentin dört bir yanında eşit ve adil hizmet anlayışıyla çalışmalarına yön veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla ihtiyaç duyulan alanlara hizmet gitmeye devam ediyor.

Karesi İlçesinin kırsal Kabakdere Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine yol iyileştirme ve asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Köy içini komple asfaltla buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 270 ton asfaltın döşeme işlemlerini gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra; 350 metre sıcak asfalt serimi yapan ekipler, ihtiyaç duyulan 4,6 kilometrelik alanda 30,5 ton asfaltla yama işlemlerini tamamlamasının ardından alana sathi kaplama döşüyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Hafta sonu, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımı güvenli hale getirerek konforlu hale getiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Kabakdereliler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkürlerini ilettiler.

'BİTTİĞİNDE ÇOK GÜZEL OLACAK'

Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi Muhtarı İsmail Karabatak 'Yolumuz çok bozuktu. Yolumuzun yapımına başlandı ve inşallah, bittiğinde çok güzel olacak. Bu çalışmalar ve desteği için Ahmet Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.

'TAMAMLANDIĞINDA HİÇBİR SIKINTIMIZ KALMAYACAK'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin güzel işler yaptığını ve hizmetlerden memnun olduğunu dile getiren Özcan Abluk 'Tek sıkıntımız yoldu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz, Başkanımız dahilinde suyumuzu tedarik ettiler. Su sıkıntımız yok. Bu anayolda da çalışmalar tamamlandığında hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Ahmet Akın Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.