Nilüfer Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki kadınlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 2010 yılında başlattığı 'Nilüfer'de Kadın Hayata Yakın' etkinliğinin konuğu araştırmacı, öykü ve roman yazarı Deniz Gezgin oldu. Gezgin, 'Doğa Defteri' kitabı üzerinden katılımcılarla doğa ile yaşam arasındaki bağları ve modern hayatın eksikliklerini konuştu.

Nilüfer'in kırsal mahallelerinde yaşayan 400 kadının katıldığı programda, yazarın 'Doğa Defteri' kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Gezgin, daha önceden dağıtılan kitabı üzerine Çalı, Görükle, Balkan, 30 Ağustos Zafer, İrfaniye, Ahmet Yesevi, Balat, Özlüce, Atlas, Büyükbalıklı, Çatalağıl, Dağyenice, Demirci, Fadıllı, Gölyazı, Gümüştepe, Hasanağa, Işıktepe, Yaylacık ve Kurtuluş Mahalleleri'nden gelen kadınlarla bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde düzenlenen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Şirin Arıbaş, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal ve muhtarlar da katıldı.

15 YILLIK DAYANIŞMA VE PAYLAŞIM HİKAYESİ

​Etkinlik öncesinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Nilüfer'de Kadın Hayata Yakın' buluşmalarının 40'ıncısını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Başkan Şadi Özdemir, bu buluşmayı 15 yıldır süren dayanışma, paylaşım ve yol arkadaşlığı hikayesi olarak özetledi. 50 kadının katılımıyla başlayan bu yolculuğun bugün 800 kadının oluşturduğu güçlü bir çembere dönüştüğünü aktaran Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer'de Kadın Hayata Yakın' buluşmaları, ilçemiz kırsalında ve merkezinde yaşayan kadınların hayatla, kültürle ve edebiyatla kurduğu güçlü bir bağın simgesidir. Bu etkinlikte birbirinden değerli yazarlarla kadınları buluşturduk, onların bu şekilde daha da güçlendiğini görüyoruz' dedi.

Başkan Özdemir, araştırmacı, öykü ve roman yazarı Deniz Gezgin'e katılımından dolayı teşekkür etti.

İNSANLAR ÖĞRENDİKLERİNİ HAYATLA TEMAS ETTİRMELİ

Daha sonra Deniz Gezgin, hayatı, kitapları, doğa ve yaşam üzerine katılımcılarla söyleşi gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi'nin halkın her kesiminden insanla bir araya gelme mücadelesini önemsediğini ve takdir ettiğini belirten Gezgin, bunun bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gezgin, 'Doğa Defteri' isimli kitabını, 87 yaşında kaybettiği ve paylaşımda bulunduğu Cevriye Teyze'ye ithaf ettiğini söyledi. Yazar, insanların hayatta öğrendiklerini hayatla temas ettirmesi gerektiğini belirterek, bu kitabı o yüzden yazdığını ve okuyanların da bunu sürdüreceğine inandığını aktardı. ​

Daha önce 'Ahraz' isimli kitabında sağır ve dilsiz kağıt toplayan bir çocuğun hikayesini konu ettiğini belirten Gezgin, doğanın diline dikkat çekti.

Doğada her hareketin bir etkisi olduğunu anlatan Gezgin, kırsaldaki insanın doğayı nasıl algıladığını şöyle anlattı:

​'Aslında yağmur, rüzgar bir tane değil. Kırsaldaki insan, hayvan, bitki, mevsim için her esen rüzgarın bir manası var. Bazı rüzgarlar vardır, filizleri kırar; bu ağaçları, bitkileri daha da güçlendirir. Eskiler buna 'Filizkıran fırtınası' demiş. Bazı rüzgarlar vardır; çiçeklerin tozlaşmasını, meyveye dönmesini sağlar. Doğadan uzak insanlar için bu sadece şiddetli veya sevimsiz bir rüzgar gibi gelebilir. Ama aslında onun bir manası, işlevi ve misyonu vardır. Bunu kırsaldaki insanlar bilir. Onların bu bilgisi, bugün teknolojinin ve modern hayatın hakim olduğu bu yaşantılarda geri plana itildi.'

Yazarın aktarımlarının ardından konuklar söz alarak, bu buluşmanın kendilerini çocukluklarına götürdüğünü ve çok güzel günleri tekrar anımsadıklarını dile getirdi.