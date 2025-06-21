Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, zorlu ekonomik koşullar ve beslenme kriziyle mücadele kapsamında kent genelinde dört noktada açılan Yakın Mutfak ile dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürdü. 3 çeşit sıcak ve sağlıklı yemeğin 30 TL’den satışa sunulduğu Yakın Mutfak, dört ayrı noktada binlerce kişiye hizmet veriyor.BALIKESİR (İGFA) - Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, dar gelirli vatandaşların sağlıklı ve ucuz yemek ihtiyacını gidermesini sağlamak için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından hizmete sunulan “Yakın Mutfak” açıldığı günden bu yana binlerce kişiye ulaştı. 3 çeşit sıcak yemeğin 30 TL’den satıldığı Yakın Mutfaklar özellikle kent yoksulluğunun yoğun olarak yaşadığı mahallelerde hizmet veriyor. Yıldız Mahallesi, Gümüşçeşme Mahallesi, 1. Sakarya Mahallesi ve 2. Sakarya mahallelerinde hizmet veren Yakın Mutfaklarda her gün hazırlanan sıcak ve lezzetli yemekler, haftanın altı günü vatandaşlarla buluşuyor.

UCUZ VE SAĞLIKLI YEMEĞE YOĞUN İLGİ

Kent yoksulluğuyla mücadele eden ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üreten Başkan Akın’ın en önemli projelerinden biri olan Yakın Mutfak, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Talebe göre sayısı da artacak olan Yakın Mutfak, Pazar günü hariç haftanın altı günü 12.00- 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Başkan Akın’ın halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Yakın Mutfak, vatandaşların yüzünü güldürdü. Hayat pahalılığı nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar, 30 liraya çorba, pilav ve ana yemek şeklinde hazırlanan üç çeşit yemeği hijyenik ve kolay bir şekilde aldıklarını söylerken, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’dan Allah razı olsun, mahallemize kazandırdığı bu hizmet sayesinde ucuz yemek yiyebiliyoruz.” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.