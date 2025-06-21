Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı personeline yönelik yangın eğitimi verildiBALIKESİR (İGFA) - Eğitim aşamasında yangınla mücadele yöntemleri, söndürme teknikleri ve doğru hareket edebilme kabiliyeti anlatılarak uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından personele farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimde personelin yangın konusunda bilinçlenmesi ve gerek duyulduğu yerde kişinin kendi hayatını riske atmayacak şekilde müdahale edebilecek duruma gelmesi için teknik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitime katılan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan 14 kişi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan ise 6 kişi ile eğitim sonunda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

‘İLK 5 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ’

Yangın ile ilgili bilinmeyenleri ve hayat kurtaran detayları personelle paylaşan eğitmen Cihan Salı ‘Yangınların yüzde 98’i insan eliyle yüzde 2’lik kısmı ise doğal sebeplerden meydana gelmektedir. Bilinenin aksine yangınlar ilk 5 dakika içinde müdahale edildiği takdirde büyük felaketlere yol açmaz. Ancak yangın anında insanlar yangını söndürebileceklerini düşündükleri için 112’yi aramayı ihmal ediyorlar. Bundan dolayı itfaiye geç aranıyor ve yangına müdahale gecikiyor. Hâlbuki yangın ilk çıktığı anda 112’yi arasalar yangının kontrol altına alınma oranı çok yüksek olacak.’ diye konuştu. Yangın söndürme esnasında doğru yöntemin kullanılmasının da en az erken müdahale kadar önemli olduğunu dile getiren Salı, uygulanacak küçük bir detayın bile büyük bir felaketi önleyeceğini vurguladı.