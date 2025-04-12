Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu, milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleşen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda zorlu rakiplerini tek tek eleyip finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva’ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in gururu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 8. kez Avrupa şampiyonu olmak için mindere çıktı. Uluslararası arenada bugüne kadar 7 kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit kadınlar 76 kilogramda ülkemizi temsil etti. Milli sporcu çeyrek finalde büyük bir baş kilidi atışıyla dört sayı aldı. Ardından İtalyan rakibi Enrica Rinaldi’yi tuş eden Yiğit, 76 kg’da şampiyonluk unvanını korumayı başardı. Yarı final müsabakasında Avusturyalı Martina Kuenz ile karşılaşan Yiğit, Kuenz’i 2-1 yenerek finale çıktı. Finalde Ukraynalı güreşçi Anastasiya Alpyeyeva’ya mağlup olan mili sporcu, şampiyonayı 2. olarak tamamlayıp gümüş madalyanın sahibi oldu.

“KALPLERİN ŞAMPİYONU”

Türkiye’yi 76 kiloda temsil eden milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, bugüne kadar 7 kez Avrupa şampiyonluğu, 2 kez dünya şampiyonluğu ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasını gümüş madalyayla tamamlayan Büyükşehir Belediyespor’un milli güreşçisi Yasemin Adar Yiğit’i kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Kulübümüzün başarılı sporcusu, Balıkesir’imizin gururu Yasemin Adar Yiğit, Slovakya’da gerçekleşen Avrupa Şampiyonasında gösterdiği üstün performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Kalplerimizin şampiyonu olan tecrübeli sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“SENİNLE GURUR DUYUYORUZ YASEMİN”

Milli sporcu Yiğit’i tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, “Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’umuzun olimpiyat sporcusu, milli gururumuz, ilklerin kadını Yasemin Adar Yiğit; 76 kiloda mücadele ettiği Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcumuzla gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.