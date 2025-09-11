Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü spor ve turizmi bir araya getirerek Ayvalık’ta büyük bir heyecan yaratacak.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun izinleriyle gerçekleştirilecek organizasyona 24 ülkeden 1300 sporcu katılacak.

DENİZ KENARINDA EŞSİZ PARKUR

Setur Marinas Ayvalık’ın ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre ve 5 kilometrelik koşular da yer alacak. Ayvalık’ın doğal güzellikleri eşliğinde hazırlanan özel parkur, sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunacak. Ödül töreni aynı gün saat 12.00’de Setur Marinas Ayvalık’ta yapılacak.

AYVALIK’IN TANITIMINA KATKI

Organizasyon Komitesi Başkanı Onur Şentürk, maratonun Ayvalık’ın tarihi, doğası ve spor dostu kimliğini dünyaya tanıtmayı amaçladığını belirterek, “Sporun birleştirici gücüyle Ayvalık’ı uluslararası bir marka haline getirmek istiyoruz” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, organizasyonun kent turizmine ve ekonomisine katkı sağladığını vurgulayarak, “1300 sporcu ve beraberinde gelen turistler kentimize canlılık getiriyor. Esnafımız, otellerimiz ve yöre halkımız bu organizasyondan sosyal ve ekonomik anlamda fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ana sponsoru Setur Marinas Ayvalık Genel Müdürü Süleyman Ercan, maratonun Ayvalık’ın sosyal yaşantısına ve tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, organizasyonun her geçen yıl daha da değerli hale geldiğini söyledi.

BALIKESİR’İN SPOR POTANSİYELİ VURGULANDI

Balıkesir Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdun Işık ve Gençlik ve Spor İl Başkanı Adem Özalp, Balıkesir’in spor turizmi açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, yarı maratonun Kurtuluş Haftası’nda yapılmasının anlamına dikkat çekti.

Ayvalık, sporun birleştirici gücüyle hem yerel kalkınmaya hem de uluslararası tanıtıma katkı sağlayan önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.