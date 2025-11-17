Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşın sorunlarına çözüm bulak için hayata geçirdiği Yakın Çözüm Merkezi kapı kapı dolaşarak vatandaşın dertlerine deva oluyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in 20 ilçesini tek tek dolaşarak çalmadık kapı bırakmayan Yakın Çözüm Ekipleri, vatandaşlardan gelen öneri, görüş ve talepleri değerlendiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde halkın nabzını tutmak için hayata geçirilen Yakın Çözüm Merkezi 700 bine yakın çağrıya ve 200 bine yakın aramaya dönüş yaparak çözüm buldu.

İlçeleri tek tek gezen Yakın Çözüm Ekipleri 20 ilçede dolaşarak vatandaşların sorularına cevap arıyor.

SÖZ VERDİK YAPTIK

Başkan Ahmet Akın'ın sözünü verdiği Yakın Çözüm Merkezi göreve geldiği ilk andan itibaren hizmet vermeye devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yakın Çözüm Ekibi, 20 ilçe ve 1133 mahallede muhtarların, vatandaşların, yerel esnafın ihtiyaçlarının tespiti, taleplerinin alınması ve çözüm süreçlerinin takibi amacıyla yıl boyunca kesintisiz saha çalışmalarına devam etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışını doğrudan sahaya yansıtan bu çalışmalarda, hemşehrilerle birebir iletişim kurularak, sorunlar yerinde tespit edilip ilgili birimlere hızlı şekilde iletildi.

7/24 HİZMET VERİYOR

Gerçekleştirdikleri hizmetten elde ettikleri verileri raporlayıp Başkan Akın'a ilettiklerini dile getiren Yakın Çözüm Ekipleri, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ofislerinde 28 kişilik Çağrı Merkezi ekibiyle 7/24 vatandaşa hizmet veriyor.

Sosyal medya aracılığıyla veya telefonla iletişim sağlayamayacak olan vatandaşlar için de 15 kişilik Yakın Çözüm Ekibi ile kapı kapı dolaşarak vatandaşların sorunlarına çözüm arıyor.

Her geçen gün daha güçlü bir ekip, daha geniş bir erişim ağı ve daha yüksek bir hizmet standardı ile ilerleyen Yakın Çözüm Merkezi, vatandaşlardan oldukça olumlu dönüş aldıklarını dile getirdi. Başkan Akın'ın halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediğini dile getiren vatandaşlar, sorunlarına şeffaf, hızlı ve samimi bir şekilde çözüm bulunmasından oldukça memnun olduklarını söyledi.

HER ANINDA YAKIN ÇÖZÜM YANINDA

Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla afet bölgesinde gece gündüz demeden çalışma yürüten Yakın Çözüm Merkezi, barınma, gıda, güvenlik ve diğer temel ihtiyaçlara ilişkin süreçlerde aktif görev alarak koordineli bir şekilde sonucu çözüme kavuşturdu.

Balıkesir'de düzenlenen çeşitli festivallerde yer alan Yakın Çözüm Ekibi; gözlem, memnuniyet değerlendirmeleri ve öngörülebilir aksaklıklara yönelik çözüm raporları hazırlayarak faaliyet gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü tüm saha organizasyonlarında aktif katılım sağlayarak vatandaşın yanında yer aldı. Balıkesir'in her köşesine aynı özenle dokunmak, vatandaşın sesini en kısa sürede duymak ve çözümü en yakın hale getirmek için yola çıkan Yakın Çözüm Merkezi, yakın zamanda açılışı planlanan ve meydana gelecek olan organizasyonlarda da çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.