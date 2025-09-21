Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 6 aydan uzun süredir trafikten çekilmiş ve kullanım haklarını kaybetmiş servis (S) ve ticari taksi (T) plaka sahiplerine yönelik önemli bir duyuru yaptı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 6 aydan uzun süre trafikten çekilip, kullanım haklarını kaybetmiş olan servis ve taksi plaka sahiplerini uyardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde gerçekleşen faaliyetlerden servis “S” plaka ve ticari taksi “T” plakası arz/talebinin ölçülmesi ve mezkur plakalar hakkında durum tespitlerinin yapılması amacıyla başvuru işlemlerinin kısa sürede tamamlanması gerektiği de belirtildi.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

Konuyla ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “UKOME’nin 2025-224 sayılı kararıyla plaka sahiplerinin durumlarını tespit etmek, arz-talep dengesini ölçmek ve ilgili yönetmelik maddelerini değerlendirmek amacıyla bir başvuru süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, resmi internet sitesinde yapılan duyuru tarihinden itibaren plaka sahiplerinin 30 gün içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’mıza başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere plaka sahipleri daire başkanlığımızdan ulaşabilecektir.” ifadelerine yer verildi.