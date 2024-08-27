AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyon Üyesi Mustafa Arslan, Niksar'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle bölgenin ekonomik durumu hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Arslan, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası, Niksar esnafı ve Niksar Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, yerel halkın ve iş dünyasının nabzını tuttu.

Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Niksar Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde Arslan, bölgenin ticari ve sanayi gelişimini yerinde görmek ve değerlendirmek istediğini belirtti. "Niksar’ın ekonomik büyümesi ve ticaretin canlanması için desteklerimizi sürdürüyoruz. Yapılan yatırımlar sayesinde, sanayi ve ticaret alanında daha fazla istihdam yaratmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlıyoruz," dedi.

ESNAFIN YANINDA OLMAK

Arslan, Niksar esnafıyla bir araya gelerek yerel iş dünyasının karşılaştığı zorluklar ve talepler hakkında bilgi aldı. "Esnafımıza yönelik destek programlarını artırmayı ve iş dünyasını desteklemeyi sürdüreceğiz. Esnafımızın yanında olmanın, bölgenin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynadığını biliyoruz," ifadelerini kullandı.

SAĞLIKTA MODERNİZASYON ADIMLARI

Niksar Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Arslan, sağlık sektöründeki gelişmeleri inceledi. "Sağlık alanında önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Niksar Devlet Hastanesi’ne yapılan modernizasyon çalışmaları ile vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyoruz. Sağlık altyapımızı güçlendirmeye ve her vatandaşımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya kararlıyız," dedi.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK

Ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada Arslan, AK Parti olarak Niksar ve Tokat genelinde gerçekleştirdikleri yatırımlar ve projelerle halkın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. "Bölgenin kalkınması ve halkımızın refahı için yapacağımız her türlü çalışmada sizlerin desteğini ve katkısını bekliyoruz. Birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmek için çalışacağız," diyerek konuşmasını sonlandırdı.