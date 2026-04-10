Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında gerçekleştirilen kostüm yarışmasında, Uzunköprülü moda tasarımcısı Güzin Vardar büyük bir başarıya imza attı. Adana'nın tarihi ve doğal simgelerini portakal çiçeğiyle harmanlayan Vardar, 42 tasarımcı arasından sıyrılarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl da yaratıcı kostümlerin rekabetine ev sahipliği yaptı. Yarışmaya Uzunköprü'den katılan moda tasarımcısı Güzin Vardar, hazırladığı konseptle hem jürinin hem de izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

SEYHAN NEHRİ VE TAŞKÖPRÜ PODYUMA TAŞINDI

Güzin Vardar'ın birincilik getiren tasarımı, Adana'nın ruhunu yansıtan estetik ve kültürel öğeleri bir araya getirdi. Kostümde şu detaylar öne çıktı:

Tarihi Simgeler: Şehrin sembollerinden olan Taşköprü ve Büyük Saat kulesi tasarıma ustalıkla işlendi.

Doğal Güzellikler: Seyhan Nehri'nin akışını simgeleyen detaylar ve karnavalın ruhu olan portakal çiçekleri kostümün ana temasını oluşturdu.

UZUNKÖPRÜ'YÜ GURURLANDIRAN BAŞARI

Toplamda 42 yarışmacının katıldığı ve oldukça zorlu geçen değerlendirme sürecinde jüriden tam not alan Vardar, başarısıyla Uzunköprü'nün adını ulusal bir platformda duyurdu. İlçede büyük bir gururla karşılanan bu başarı, yerel sanatçıların desteklendiğinde neler başarabileceğini bir kez daha kanıtladı.