Balıkesir Valiliği 16 Mayıs Kuvayımilliye Günü etkinliği düzenledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Ben de İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak Balıkesir’imizin yönetimindeyken Kuvayımilliyecilerin aziz hatırasına sonsuza kadar sahip çıkacağıma ve onlara vefamızı her daim göstereceğimize söz veriyorum." dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valiliği’nin 16 Mayıs Kuvayımilliye Günü vesilesiyle düzenlediği kutlama törenine katıldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvayımilliye Anıtı’na Türkiye haritası motifli çelenk bıraktı. Kuvayımilliye Anıtı önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. “Balıkesir demek Kuvayımilliye demek." diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Balıkesir’imizin Kuvayımilliye Günü kutlu olsun. İzmir işgal edildiğinde yurtseverler her tarafa işgale direnin telgrafları gönderir. Bu telgraflarından biri de Balıkesir’imizin o dönemki yerel idaresine gelir. Balıkesirliler telgrafı alır almaz hemen ertesi gün Okuma Yurdu’nda toplanır. Toplantıdan sonra Balıkesirliler, ‘Aslolan vatandır, gerisi teferruattır’ diyerek hemen birleşirler. Hemen Alaca Mescit’te büyük bir toplantı kararını alırlar. 41 Bayrak Adam dediğimiz o büyük Kuvayimilliyeciler, halkımızı organize ederek Milli Mücadele’nin ateşini yakarlar. İşte bugünlere o kararlı ve cesur tavır sayesinde geldik. O sorumluluğu omuzlarımızda taşıyor ve her fırsatta ‘Balıkesir emanettir’ diyoruz. Ben de İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak Balıkesir’imizin yönetimindeyken Kuvayımilliyecilerin aziz hatırasına sonsuza kadar sahip çıkacağıma ve onlara vefamızı her daim göstereceğimize söz veriyorum. Selam olsun Balıkesir’imizin 41 kahramanına. Selam olsun Mehmet Vehbi Beylere, Yırcalızade Şükrülere, Leblebici Raşit Efendilere, Ali Çetinkaya’lara. En çok da ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’e selam olsun. Tüm Balıkesir ailemin, Kuvayımilliye Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

KUVAYIMİLLİYE YÜRÜYÜŞÜ

Başkan Akın, Kuvayımilliye Anıtı önünde düzenlenen kutlama töreninin ardından Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen Kuvayımilliye Yürüyüşüne katıldı. Okuma Yurdu önünde başlayan yürüyüş Alaca Mescit Camisi önünde sona erdi. Yürüyüşe Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da katıldı.

ALACA MESCİT CAMİSİ AÇILDI

Başkan Akın, yürüyüşün ardından restorasyonu tamamlanan Alaca Mescit Camisi’nin açılış törenine katıldı. Milli Mücadele’nin temellerinin atıldığı caminin açılış törenine; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık katıldı.