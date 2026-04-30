Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depreme dirençli bir kent hedefiyle TÜBİTAK ile birlikte hayata geçirdiği Hareketli Sismik Alıcı Dizini (HSAD) ile 20 ilçede zemin etüdü ve sıvılaşma analizlerini sürdürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Kentte meydana gelebilecek deprem risklerini en aza indirmeyi hedefleyen ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde hayata geçirilen Balıkesir İlinde Deprem Tehlikesinin Değerlendirilmesi ve Sıvılaşma Potansiyeli Taşıyan Bölgelerin Araştırılması Projesi (BALDEP) kapsamında 20 ilçede TÜBİTAK MAM iş birliğinde çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor.

2025 yılının Ağustos ayında başlatılan projeyle birlikte 20 ilçede uzman ekipler tarafından zemin etüdü ve sıvılaşma analizleri detaylı olarak gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Ayvalık'ta yapılan ölçümler, bu kez Burhaniye ve Edremit ilçelerinde devam etti.

Çalışmalarla hem şehrin deprem dirençliliğinin artırılması hem de yapı stokunun daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ BALIKESİR'DE UYGULANDI

TÜBİTAK MAM Yer Bilimleri Grubu tarafından geliştirilen, sismik veri toplama sürecini hızlandıran ve kolaylaştıran yerli teknoloji sistemi Hareketli Sismik Alıcı Dizini (HSAD) sayesinde farklı frekans bantlarında veri toplarken, zemin sıvılaşma riskleri ile deprem tehlike değerlendirmelerini yapmak amacıyla da kullanılıyor.

Balıkesir'de Türkiye'de ilk kez yoğun şehirleşmenin olduğu bir bölgede kullanılan bu sistem sayesinde yüksek çözünürlüklü zemin hız yapıları ortaya çıkarılıyor. Ölçüm hatları boyunca elde edilen iki boyutlu hız kesitleri ile detaylı zemin karakterizasyonu ve zemin sınıfı belirlenebiliyor.

DEPREM TEHLİKE HARİTALARI OLUŞTURULACAK

Bilimsel ve son teknolojileri kullanarak depreme dirençli bir şehir oluşturmak için harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BALDEP Projesi kapsamında 20 ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçelerde Hareketli Sismik Alıcı Dizini (HSAD) kullanılarak elde edilen veriler, deprem anında zeminin davranışını ortaya koyacak önemli fiziksel parametrelerin belirlenmesini sağlayacak. Projenin son aşamasında hazırlanacak olan deprem tehlike haritalarına da bilimsel altyapı oluşturulacak.