Antalya Büyükşehir Belediyesi hem geleneksel ipek böceği yetiştiriciliğini yaşatmak hem de kırsaldaki üreticilere yeni bir gelir kapısı oluşturmak amacıyla çalışmalarına hız verdi. Korkuteli ilçesinde ilk defa denenecek olan ipekböcekçiliği için talepte bulunan üreticilere dut fidanı dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda tarımsal üretimin artmasına yönelik desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Koza Birlik Kooperatifi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üreticilere dut fidanı dağıtımları yapılıyor. Son olarak Korkuteli ilçesinde ipekböcekçiliği yapmak için talepte bulunan üreticilere dut fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

HEDEF İPEKBÖCEKÇİLİĞİNİ ANTALYA GENELİNE YAYMAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Fatma Güler Urkun, Korkuteli'nin ilk kez ipekböcekçiliği ile tanışacağını belirterek,

'Unutulan kozacılığın, ipek böceği yetiştiriciliğinin bütün Antalya genelinde yeniden canlanıp yaygınlaşmasını hedefliyoruz. 2019 yılından itibaren talep eden üreticilere dut fidanı ve besleme kasası dağıtıyoruz. Alanya ve Gazipaşa'nın ardından artık batı ilçelerimize yöneldik ve ilk kez Korkuteli ilçesi ipekböcekçiliği ile tanışacak. Çomaklı Mahallesi'ndeki üreticilerimiz Mihriban ve Hasan Özkan ipek böceği üretiminin başlangıcı olan dut bahçesi tesisi ile üretimin ilk adımını attı' diye konuştu.

DUT FİDANI DİKİMİ YAPILDI

İpekböcekçiliği için ilk dikimi yapan Mihriban Özkan ise 'Eşim emekli olduktan sonra şehirde yaşayıp evde boş vakit geçirmek istemedik. Köyümüzdeki bahçemizi değerlendirmek istedik. Tarlamıza hangi ürünü ekelim nasıl değerlendirelim diye düşünürken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ipekböceği yetiştiriciliği projesini öğrendik. Eşimle birlikte biz de bunu yapabiliriz diye harekete geçtik ve Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk. Yetkililer hemen bize destek oldu, ipekböceği ve yetiştiriciliği hakkında bilgilendirdiler ve dut fidanı sağladılar, bugün de Ziraat Mühendisleri bahçemize gelip bizimle fidan dikimi yaptık. İnşallah dikimlerimiz tutar ipek böceği yetiştiriciliğine başlarız. Hem hobi hem de küçük bir gelir kapısı olabilir. Belki hem kendi köyümüzdekilere hem de çevre köylerde yaşayan üreticilere bir ilham veririz. Korkuteli'de de ilk kez bizim başlatmamız heyecan veriyor' dedi.