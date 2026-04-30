SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlediği programla Özdeyiş Yazarı Mehmed Selahattin Şimşek'i vefatının 32. yılında andı. Programda hatıralar paylaşılırken, 'Yıldızlara Tırmanan Adam' kitabı ile özdeyişlerden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

Yoğun katılımın olduğu programda İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin, Özdeyiş Yazarı Şimşek'in yakınları ve dostları ile çok sayıda davetli yer aldı.

ÖZDEYİŞLERİNDEN OLUŞAN SERGİ AÇILDI

OSM'de düzenlenen programda ilk olarak Özdeyiş Yazarı Şimşek'in özdeyişlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin ardından gerçekleştirilen anma bölümünde ise Şimşek'in hayatından kesitler paylaşıldı.

Sergi açılışında söz alan Şimşek'in yeğeni Necmettin Cevdet, 'Amcamın en büyük kaygısı, çalışmalarının dağınık kalmasıydı. Bu düşünce, ailesi ve dostlarını uzun yıllar süren bir çabaya yöneltti. Titiz bir çalışmanın ardından, yayımlanmış ve yayımlanmamış metinlerin yanı sıra hatıraları da içinde barındıran kapsamlı bir eser ortaya çıktı' dedi. Yazar ve kitabın editörü Cihat Zafer ise konuşmasında, Şimşek'in 'Ş' mahlasının ortaya çıkış hikayesini anlatarak, 'Bir sergi hazırlığında ortaya çıkan bu sembol zamanla Selahattin ağabeyle bütünleşti. Kitabın kapağında da bu harfe yer vermemiz, ona duyduğumuz saygının bir ifadesidir' diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin konuşmasında, 'Kendisini sadece bilgi birikimiyle değil, insanlara dokunan sözleriyle hatırlıyoruz. Hayatın pek çok alanına değen, iz bırakan bir şahsiyetti. Böyle bir değerin eserlerle yaşatılması son derece kıymetli' ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Şimşek'in özdeyişlerinden oluşan serginin yanı sıra 'Yıldızlara Tırmanan Adam' kitabı katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergi sonrası Yazar Cihat Zafer ve Şimşek'in üniversite arkadaşı Prof. Dr. Rıdvan Canım, usta yazarla yaşadıkları anıları katılımcılarla paylaşarak programa anlam kattı. Prof. Dr. Rıdvan Canım, 'Selahattin Şimşek, üniversite yıllarımızdan itibaren hem düşünce dünyasıyla hem de üretkenliğiyle çevresine ışık tutan özel bir insandı. Onunla geçirdiğimiz zamanlarda, edebiyatın sadece yazmak değil aynı zamanda yaşamak olduğunu bizlere hissettirdi. Bugün geriye dönüp baktığımızda, bıraktığı eserlerin ve hatıraların ne kadar kıymetli bir miras olduğunu daha iyi anlıyoruz' ifadelerini kullandı.