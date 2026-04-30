Bursa Sivil Toplum Derneği SİVİLAY, geleneksel Kente Katkı Ödüllerinin sahiplerini belirledi. Ödüller, 21 Mayıs'ta Nilüfer Pancar Deposu'nda yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek.

BURSA (İGFA) -SİVİLAY'ın bu yıl ilk kez başvurulara açtığı Kente Katkı Ödüllerine ilgi son derece yoğun oldu.

2025 yılı itibariyle 13'üncü kez verilecek ödüller için 7 ayrı kategoride 300'e yakın başvuruda 50'ye yakın kişi aday gösterildi.

SİVİLAY'ın geleneksel ödülleri bu yıl ilk kez başvuruya da açıldı. SİVİLAY üyelerinin önerileri dışında Bursalılar da istedikleri kişi ya da kurumları gerekçeleriyle birlikte aday gösterdi.

SİVİLAY Başkanı Sibel Bağcı Uzun açıklamasında, ilginin son derece yoğun olduğunu ve 300'e yakın başvuru alındığını belirtti. Uzun, 'Kente Katkı Ödülleri, Bursa'nın değer üreten insanlarını birlikte fark etme ve takdir etme sürecidir. Şehrimiz için birçok alanda sessizce ama büyük bir özveriyle çalışan isimler var. Bu yıl ödüllerimize gösterilen ilgiyle, süreci kamuoyuna açarak çok doğru bir karar verdiğimizi gördük. Tüm ödüller oy birliği ile belirlendi' dedi.

SİVİLAY jürisinin Kente Katkı Ödülüne değer bulduğu 7 kategoride 9 kişi ve kurum şöyle:

'Sürdürülebilir Kent ve Çevre Ödülü'ne mahalle ölçeğinde özgün projeler üreterek etkin çalışmalar yapan ve kentin en küçük ölçeği olan mahallede yerel katılımı sağlayan Nilüfer-Altınşehir Mahallesi Muhtarı Melahat Şanal ile yaptığı çalışmalarla başta Bursa ve Karacabey olmak üzere doğanın ve ekolojik dengenin sağlanması konusunda önemli bir farkındalık yaratan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş layık görüldü.

'Kültür, Sanat ve Kent Değerleri Ödülü' de iki önemli proje arasında paylaştırıldı. 'Bursa Tahtakale Buluşmaları' ve buluşmanın mimarları Samet Altıntaş ve Cihan Taşan, bu kategoride ödüllendirilirken, aynı dalda kurumsal kategoride ise Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ödüle değer görüldü.

SİVİLAY jürisi 'Eğitime Katkı Ödülü'nü de yıllardır Bursa'da eğitim dünyasına yaptırdığı okullar ile önemli katkılarda bulunan ve ciddi bağışlar yapan hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu'na vermeyi kararlaştırdı.

'Bilim ve Araştırma Ödülü' ise odağında Bursa olan bir proje ile Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ertürk'ün oldu.

Bursa'da 16 yıldır farklı alanlarda toplum yararına hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Gönüllü Hareketi Derneği Bursa Gıda Bankası, 'Toplumsal Dayanışma ve Kapsayıcılık Ödülü'nün sahibi olurken 'Sporda Başarı Ödülü' Türk satrancının 18 yaşındaki büyük ustası Ediz Gürel'in oldu. Bu yıl ilk kez kurucu başkan adına verilecek Murat Gülez Jüri Özel Ödülü'nün ilk sahibi ise bursadakültür.org kurucusu, Bursa Okulu'nun Sözcüsü Dr. Alper Can'a verilmesi kararlaştırıldı.

SİVİLAY 2025 Kente Katkı Ödülleri 21 Mayıs'ta Nilüfer Pancar Deposu'nda yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek.