BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi THM Korosu, Nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Anadolu Bozlakları' konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere ilgi yoğun olurken, salonu dolduran vatandaşlar türkü dolu bir gece yaşadı.

Şef Yücel Düzel yönetimindeki koro, Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen bozlak eserleri hem koro hem de solo performanslarla seslendirdi. Duygu yüklü türküler, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konsere İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte katıldı. Program boyunca sahnedeki performansları ilgiyle takip eden sanatseverler, alkışlar ve telefonlarının flaşlarıyla şarkılara eşlik etti. Türk halk müziğinin en özel örneklerinin seslendirildiği gece, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

BAŞKAN TABAN'DAN YENİ SALON MÜJDESİ

Konser sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban, sahnede kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Başkan Taban, 'Ne kadar gururlansak azdır; böylesine güzel bir koroya, orkestraya, şefe ve böyle sanatla ilgili bir halka sahibiz. Bu akşam çok büyük keyif aldık. İnşallah daha güzel günler de bizleri bekliyor. Botanik nikah ve etkinlik salonunun yapımına başladık. 1 yıl gibi bir yapım süreci var. Tamamlandığında daha güzel salonlarda etkinlikler yapma imkanı bulacağız. Tiyatrolar, korolar, festivaller, konserler, sempozyumlar ve pek çok etkinlik orada yapılıyor olacak. Ayrı ayrı salonlarımız olacak orada. İnegöl'e yakışır bir yer olacak. Ben İnegöl için ne yapsak azdır diyorum. Gayretle çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.