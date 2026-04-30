Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin gönüllü dalgıç ekibi, yaz sezonu öncesinde Mermerli Plajı'nda deniz dibi temizliği yaptı. Denizden ambalaj atıkları, teneke kutular, cam şişeler, iskele merdiveni, ahşap ve metal parçalar çıkarıldı.

ANTALYA (İGFA) - Çalışma, Antalya Valiliği tarafından yürütülen çevre ve deniz koruma hareketi olan Antalya Mavi Deniz İnisiyatifi kapsamında hayata geçirildi. Muratpaşa Belediyesi ile Su Altı Sporları Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, Sup Club Antalya gönüllüleri de destek verdi. Temizlik çalışması, deniz polisinin gözetiminde güvenli şekilde yürütüldü.

Sabah saatlerinde limanda bir araya gelen dalgıçlar, ekipman kontrollerinin ardından gruplar halinde metrelerce derinliğe dalış gerçekleştirdi. Su yüzeyinde ise Sup Club Antalya gönüllüleri, suplarıyla ekibe eşlik ederek çalışmaya destek oldu.

Çalışma sırasında ambalaj atıkları, teneke kutular, cam şişelerin yanı sıra oksitlenmiş iskele merdiveni ile çeşitli ahşap ve metal parçalar sudan çıkarıldı.

Gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla yaz sezonu öncesinde kıyıların daha sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi hedeflenirken deniz ekosisteminin korunmasına da katkı sağlandı.

DENİZ KİRLİLİĞİ ARTIRIYOR

Dalış eğitmeni Ercüment Şen, 'Çevre Temizlik İl Eylem Planı kapsamında Muratpaşa Belediyesi iş birliği ile tarihi Mermerli Plajı'mızda temizlik yaptık. Bu temizliğimiz, büyük bir organizasyon sonucu gerçekleşti' dedi.

Düzenli aralıklarla yapılan deniz dibi temizliklerinin olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Şen, bunun yanı sıra çevresel faktörler sebebiyle temizlenemeyen birçok nokta olduğunun da altını çizdi.

Şen, 'Çevresel etkilerin büyümesi ve artan insan nüfusu ile beraber bu bize katlanarak geri geliyor. Bizler ne kadar temizlersek temizleyelim, bir o kadarı hatta daha da fazlası denizin altında çıkarılmayı bekliyor' dedi.