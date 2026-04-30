Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kent hafızasında önemli bir yere sahip Millet Düzü hızla yükseliyor. Bittiğinde otoparkı, iş yerleri, meydanı ve modern görünümü ile şehre değer katacak olan bu önemli yatırımda ekipler, temel beton dökümüne başladı.

ORDU (İGFA) - Altınordu ilçesinde, yakın zamanda Çarşamba Pazarı olarak bilinen Millet Düzü, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla birlikte sağlam temeller üzerinde modern bir yaşam alanı olarak yeniden canlandırılıyor. Projede altyapı çalışmalarının en kritik aşamalarından biri olan fore kazık imalatlarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına geçildi. Ekipler bu kapsamda temel beton dökümüne başladı.

TARİHİ DOKUYA UYUMLU MODERN TASARIM

Ticaret merkezi ve yer altı otoparkı olarak tasarlanan proje, çevredeki tarihi yapılarla uyumlu modern bir mimari anlayışla planlandı. Çalışmada hem estetik hem de işlevsellik ön planda tutuldu.

241 ARAÇLIK KAPALI OTOPARK, MEYDAN VE TİCARET ALANLARI

Toplam 5 bin 700 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek çalışmada; 1 restoran binası, 43 dükkân, 14 ofis yer alacak.

Yer altında 2 katlı, 241 araç kapasiteli kapalı otopark bulunurken, projenin üst kısmı ise meydan olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Millet Düzü tamamlandığında Ordu'ya hem ekonomik hem sosyal açıdan değer katacak.