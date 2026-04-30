Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek 2025 yılında yeniden hizmete açılan Kocatepe Kültür Merkezi, kültür ve sanatın önemli merkezlerinden biri haline geldi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yenilenerek yeniden hizmete açılan Kocatepe Kültür Merkezi, düzenlenen ücretsiz etkinliklerle Başkentlilerin yoğun ilgisini görüyor.

Modern altyapısı ve çok yönlü programlarıyla dikkat çeken merkez, kısa sürede Ankara'nın önemli kültür sanat noktalarından biri haline geldi.

KÜLTÜR VE SANATIN BULUŞMA NOKTASI

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında merkezde; söyleşiler, konserler ve sahne gösterileri düzenleniyor. Uluslararası müzik etkinliklerine de ev sahipliği yapan merkez, 'Kocatepe Sohbetleri' kapsamında düzenlenen etkinliklerde sanat ve edebiyat dünyasından birçok önemli ismi de ağırlıyor.

Merkezde çocuklara yönelik etkinlikler de büyük ilgi görüyor. Kukla gösterileri, Karagöz-Hacivat oyunları ve müzik etkinlikleriyle çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kocatepe Kültür Merkezi'nde, 5 ay gibi kısa bir sürede 100'ün üzerinde etkinlik düzenlenirken 25 binden fazla Başkentli ağırlandı.

70'DEN 70'E BAŞKENTLİLER KÜLTÜR VE SANATTA BULUŞTU

Kocatepe Kültür Merkezi'nin ağırlıklı olarak söyleşi ve müzik etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirten ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, 'Artık uluslararası müzik etkinliklerine de ev sahipliği yapıyoruz. Bizim kendi öz kültürümüze ait Türk müziği eserlerini de icra ediyoruz salonlarımızda' dedi.

Kocatepe Sohbetleri kapsamında pek çok ünlü ismi Başkentlilerle buluşturduklarını kaydeden Köroğlu, 'Ankaralılarla Selçuk Şirin, Dilek Hanif, Ayşe Kulin, Buket Uzuner ve Cahit Berkay gibi çok sevilen ismi buluşturduk. İnanılmaz güzel geri dönüşler alıyoruz' diye konuştu.