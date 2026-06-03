Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Susurluk- Ömerköy arasındaki 2 bin 900 metrelik yol yapım çalışmalarını yerinde incelerken bölge halkı ve muhtarlarla bir araya geldi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bugüne kadar 440 kilometre yol yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Susurluk-Ömerköy devlet yolundaki 2 bin 900 metre uzunluğundaki güzergâhta birinci ve ikinci kat sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirildi.

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin yollarını ilmek ilmek dokuduklarını vurguladı.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Akın, gelen her talep ve görüşü tek tek not aldı. Yıllardır yolun yapılmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinleri Akın'a taleplerini iletmelerinin ardından hemen çalışmaların başlatıldığını dile getirdiler.

'BİZLER MEMLEKETİMİZİN SEVDALISIYIZ'

Susurluk Ömerköy'de başlatılan 2 bin 900 metrelik yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir'imizi ilmek ilmek dokuyoruz. Yıllardır yapılmayan köy yolları, yıllardır yapılmayan ara yollar, sokakların hepsini birlik ve büyük bir seferberlik içinde bunların hepsini tek tek hayata geçiriyoruz. Tek odağım, tek isteğim, tek arzum Balıkesir'dir. Ben Balıkesir'im için 24 saat durmadan çalışmaya devam ediyorum. Çünkü bizler memleketin sevdalısıyız. Memleketimizin hak ettiği hizmete kavuşması için de gece gündüz demeden çalışıyoruz.' dedi.

'TEK ODAĞIMIZ BALIKESİR'

Yıllardır yapılmayan ve ertelenen hangi çalışma varsa halkın talepleri doğrultusunda büyük bir seferberlik içinde bunları tek tek tamamladıklarını söyleyen Akın, 'Balıkesir'in her ilçesinde her gün devam eden çalışmalarla 20 ilçemizde aynı azim ve kararlılıkla, tek odağımız Balıkesir olarak çalışmaya devam ediyoruz. Her gün ama her gün Balıkesir'imizin farklı ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor, devam da edecek. Şehrimiz hak ettiği hizmeti alacak. Yeter ki birliğimiz olsun, beraberliğimiz olsun. İlçe belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 20 ilçede uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimin hayır dualarını bekliyorum.' ifadelerini kullandı.