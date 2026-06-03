Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve Arapçeşme Mahalle Başkanı Bahri Kalaçay eşlik etti. Heyet, esnafla birebir temas kurarak mahalledeki ihtiyaç ve beklentileri yerinde değerlendirdi.

Heyet, Arapçeşme Mahallesi'ndeki iş yerlerini tek tek ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Başkan Büyükgöz, hayırlı işler temennisinde bulunarak belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Esnafın görüşlerinin belediye hizmetlerine yön verdiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, 'Şehrimizi birlikte yönetme anlayışıyla hareket ediyor, esnafımızın ve vatandaşlarımızın fikirlerini her zaman önemsiyoruz.' dedi.

Mahalle esnafı ise gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.