Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 2–5 Ekim tarihleri arasında 37 bin metrekarelik alanda kapılarını açıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın katılımıyla gerçekleştirilen lansman programında, fuarın yalnızca bir sergi değil; bilgi, inovasyon ve deneyim paylaşım platformu olacağı vurgulandı. “Balıkesir’de zengin toprakların zengin çiftçileri olmalı” vizyonuyla hareket eden Başkan Akın, tarımsal üretime her türlü desteği verdiklerini belirtti.

“FUAR ALANI PROJE AŞAMASINDA”

Balıkesir’in tüm bileşenleri ile tam bir birlik ve beraberlik içinde Balıkesir’i büyütmeyi dert edinen güçlü bir “Balıkesir Takımı”nın var olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin bileşenleri arasındaki bu birliğin Balıkesir’i daha iyi bir noktaya taşıdığını belirtti. Tarım şehri Balıkesir’de en büyük hedeflerinden birinin şehre fuar alanı kazandırmak olduğunu ifade eden Akın, “Fuar alanına ihtiyacı olan yerlerin başında Balıkesir geliyor. Onun için biz, yer belirleme çalışmalarımızı tamamladık. Projelerimizi de çizdiriyoruz. İnşallah önümüzdeki maddi sıkıntıları da çözüme kavuşturup verdiğimiz sözün hep birlikte temelini atacağız.” dedi.

“BALIKESİR’İ TARIM ÜSSÜ YAPACAĞIZ”

Fuar kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından 40’tan fazla çiftlik katılım sağlayacak. Uluslararası damızlık sergisi, 3. Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi ve Küçükbaş Festivali gibi etkinliklerle yerli üretim ön plana çıkarılacak. Çocuklar için hazırlanan tarım atölyeleriyle doğa ve üretim sevgisi erken yaşta kazandırılacak.

“ZENGİN TOPRAKLARIN ZENGİN ÇİFTÇİLERİ OLACAK”

Tarımın zor ve emek gerektiren bir sektör olduğunu belirten Akın, “Hayvancılık da zor iş, çok büyük emek istiyor. Ne yazık ki köylerimizde her geçen gün tarımı bırakıp tarımdan uzaklaşan insanlarımız var. Bu işin özendirilmesi gerekiyor ve bu işi yapanların da sonuna kadar desteklenmesi gerekiyor. Bu işte biz ithal ederek rahatlayamayız, tam tersine üreterek kazanırız. Onun için en büyük hayalim şudur: Balıkesir’in zengin topraklarında fakir çiftçiler olmayacak. Bunun için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE DÜZENLENECEK”

Fuar da çocuAgriplus Tarım İnovasyon Zirvesi ve Ödülleri ile tarım teknolojilerinin sürdürülebilir üretime katkıları tartışılacak. Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Projesi kapsamında arıcılık ve apiterapi seminerleri düzenlenecek. İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi çadırında VR gözlüklerle zeytin budama eğitimi gibi dijital deneyimler sunulacak.

FİRMA SAYISI İKİ KAT ARTTI

Akın, 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın üreticiye güç, yatırımcıya fırsat, Balıkesir’e ve ülkeye değer katacağına değinen Akın, “Bu yıl düzenlenecek fuarımız, geçen yıla göre beş kat büyüklükteki bir alanda gerçekleşecek. Fuar, 37 bin metrekarelik bir alanda düzenlenecek. Geçen yıl 70 firmadan oluşan katılımcı sayısı, bu yıl 140’a çıktı. Fuarımız, üreticilerimizin sofrasına bereket katacak. Üreticimize ve yatırımcımıza güç verecek. Tüm vatandaşlarımızı 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarımıza bekliyoruz” dedi.