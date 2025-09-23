Manisa Gördes’te hayata geçirilen projeler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katıldığı törenle hizmete alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke’nin katılımıyla gerçekleşen toplu açılışta; Şehitler Anıtı, Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, Şehit Piyade Uzman Reşat Ergin Çocuk Evi, Kent Lokantası, Halk Mandıra, Halk Ekmek, Halk Kasap, Halk Balık, Halk Yumurta ve Çırak Kafe vatandaşların hizmetine sunuldu

“KAHRAMANLARIMIZIN İSİMLERİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İSTEDİK”

Gördes’in şehitlerinin isimlerinin ölümsüzleştirildiği Şehitler Anıtı, ilçede ilk kez bu kapsamda hayata geçirildi. Başkan Dutlulu, “Şehitlerimizin adı sonsuza dek yaşayacak. Gazilerimizin de isimleri yeni anıtta yer alacak. Onları daima saygı ve minnetle anacağız” dedi

KENT LOKANTASI HİZMETE AÇILDI

Gördes’te sosyal belediyeciliğin simgesi haline gelen Kent Lokantası, her gün yüzlerce vatandaşa uygun fiyatlı yemek sunuyor. Güneşli Mahallesi’nde de hizmete giren lokanta, çıraklara ücretsiz öğle yemeği ve ihtiyaç sahiplerine akşam yemeği sağlıyor

Halk Mandıra, Halk Kasap, Halk Ekmek, Halk Balık ve Halk Yumurta gibi projelerle temel gıda ürünlerine erişim kolaylaştırılırken, Başkan Dutlulu “Halkçı, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Gördes’te en güçlü şekilde yaşıyoruz” dedi

Konuşmaların ardından Başkan Besim Dutlulu ve beraberindeki heyet, Halk Mandıra, Halk Ekmek, Halk Kasap, Halk Balık, Halk Yumurta’da incelemelerde bulundu.

MERHUM BAŞKAN FERDİ ZEYREK İLE ŞEHİT REŞAT ERGİN’İN İSİMLERİ YAŞATILACAK

İzmir Kitap Gönüllüleri iş birliğiyle açılan Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, merhum başkanın adını yaşatacak. Dutlulu, “Bu kütüphane çocuklarımızın hayatına dokunacak. Ferdi Başkanımızı çağdaş bilimin ışığında anıyoruz” ifadelerini kullandı

“ŞEHİDİMİZİN ADI BU TOPRAKLARDA SONSUZA DEK YAŞAYACAK”

Şehit Piyade Uzman Reşat Ergin’in adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Aziz şehidimiz Reşat Ergin’in ismini daha önce Akhisar’da hayata geçirdiğimiz semt pazarında yaşatmaya başlamıştık. Bugün, İbrahim Başkanımızın da burada aynı vefayı göstermesi bizleri son derece gururlandırdı. Bugün aramızda şehidimizin kıymetli annesi ve babası da bulunuyor. Bilmenizi isterim ki, her zaman yanınızdayız. Acınızı da, gururunuzu da yürekten paylaşıyoruz. Reşat kardeşimin mekanı cennet, ruhu şad olsun. Onun adı bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

KENT LOKANTASI GÜNEŞLİ’NİN DE HİZMETİNDE

Manisa’da sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen hizmet zincirine yeni bir halka daha eklendiğini söyleyen Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Güneşli Mahallesi’nde Kent Lokantası’nı vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Başkan Büke, “Gördes’te ne varsa Güneşli’de de onu sağlayacağız. Çıraklarımıza öğlen ücretsiz yemek vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza akşamları 3 çeşit yemek getireceğiz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olacağız” dedi.