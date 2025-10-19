Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Balıkesir Kitap Fuarı, ilk iki günde yaklaşık 35 bin kitapseveri ağırladı.

BALIKESİR (İGFA) - Türk şiirinin yaşayan en önemli şairlerinden Ataol Behramoğlu ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in onur konuğu olduğu fuarın ikinci gününde konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 'Kimse Sındırgı'nın adını bilmezken ben deprem olacağını söyledim' derken, aynı zamanda Sındırgı ve Simav'da deprem riski taşıyan bölgelere özel olarak dikkat çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın '1. Balıkesir Kitap Fuarı ile Cumhuriyet aydınlanmasını; kalemin, fikrin, bilimin gücüyle daha da büyütmek istiyoruz' vurgusu yaptığı fuarı ilk iki günde yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti.

Fuarda; Mustafa Balbay, İlker Başbuğ, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Nurullah Genç, Behiç İstanbulluoğlu, İrfan Değirmenci, Mehmet Ali Güller ve Prof. Dr. Ali Demirsoy gibi usta kalemler söyleşilerinin ardından kitaplarını imzaladı. İmza stantlarında kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

ÜŞÜMEZSOY: ARTÇI DEPREMLER ANA DEPREMİ TETİKLEMEZ

Geçtiğimiz aylarda Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı depremleri değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 'Kimse Sındırgı'nın adını bilmezken ben Sındırgı'da deprem olacağını söyledim. Simav ve Sındırgı risk taşıyan bölgeler, buralarda ve güneye doğru gelen tarafta artçı depremler oluyor. Ancak artçı depremler ana depremi tetiklemez. Simav Dağı'nın önünde ana fay var. Bir de Simav Dağı'nın tam karşısındaki vadide, Eğrigöz Dağı'nın karşısında diğer tabakalar mevcut. Bu vadi bir kırıklı zon ve onun altında sıcak su var. Orada basınç artışından dolayı oradaki birçok fay üzerinde kırılmalar yapıyor' şeklinde konuştu.