Balıkesir’de vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapan Balıkesir İtfaiyesi, yaz sezonunda başarılı bir sınav verdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 3 ayda toplam 3 bin 943 olaya müdahale ederken bu olaylarda 729 vatandaş ve 735 can dost kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla Türkiye’nin en büyük dördüncü, bölgenin ise en güçlü filoları arasında yer alma hedefiyle güçlendirilen itfaiye teşkilatı, 44 istasyonda 789 personel ve 178 araçla hizmet veriyor. Yaz aylarında 2 bin 439 yangın, bin 96 kurtarma, 230 trafik kazası, 176 suda arama kurtarma ve 2 su baskını olayına müdahale edildi.

10 Ağustos’ta Sındırgı merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bir dakikadan kısa sürede bölgeye ulaşan Balıkesir İtfaiyesi, yıkılan binada enkaz altında kalan 5 vatandaşı başarıyla kurtardı. Depremin ardından 300 personel, araç ve ekipman desteğiyle bölgedeki kırsal mahallelerde kamu güvenliğini sağlamak için görev yaptı.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİYLE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE BİLİNCİ ARTIRILDI

İtfaiye Eğitim ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 3 aylık süreçte Hizmet İçi Eğitim Programının yanı sıra vatandaşlara yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleriyle toplamda 4 bin 434 kişiye ulaşıldı. Eğitimler sayesinde hem personel hem de vatandaşların acil durumlara müdahale bilinci artırıldı. İtfaiye ekiplerince kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için bin 714 denetim gerçekleştirildi.

BALIKESİR İTFAİYESİ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE SEFERBER OLDU

Şehrin görünmez kahramanları, il genelindeki orman ve arazi yangınlarının yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa ve Muğla’da da başta yangınlar olmak üzere birçok acil duruma güçlü filosu ve tecrübeli ekibiyle anında yetişti. Ülke genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgâr sebebiyle etkisini artıran orman yangınlarına Orman Bölge Müdürlüğü gibi paydaşlarla hızlı müdahalelerle başarılı bir söndürme çalışması gerçekleştiren Balıkesir İtfaiyesi, il genelinde yangınların büyümeden söndürülebilmesi için de seferber oldu.

“TÜM EKİBİMİZLE GECE GÜNDÜZ GÖREV BAŞINDAYIZ"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, yaz aylarında artan yangınlar ve doğal afetlerle mücadelede gösterilen özveriye dikkat çekerek, “Başkanımız Ahmet Akın’ın liderliğinde vatandaşlarımızın ve can dostlarımızın imdadına yetiştik. Gece gündüz demeden sahadayız. Doğal afetlerden kazalara, yangınlardan arama kurtarma çalışmalarına kadar geniş bir faaliyet alanında görevimizi sürdürüyoruz” dedi.